 Plataforma de Afectados por el ruido “le pedimos al Alcalde que se cumpla la ley que garantiza el derecho al ocio y al descanso de sus vecinos”

Esta Plataforma afectados por el Ruido de Benidorm, lamenta profundamente que el Alcalde de Benidorm no haya

entendido cuales son las reivindicaciones de sus vecinos. Asi lo manifestaba en Radio Siglo XXI Marina Baixa *107.1 FM, su presidenta Francisca Fuster.



Los integrantes de esta plataforma “ante el silencio de la administración local, nos

hemos sentido obligados a pedir amparo a la Administración Autonómica, cuyo

interés demostró visitándonos el día 30 del pasado mes de julio en la figura de la

Secretaria Autonòmica de Governació, la Directora Territorial, y el Inspector Jefe de

la Policia Autonómica de Alicante”.

Son embargo destacan que “La actitud beligerante de nuestro Alcalde denunciando que los vecinos queremos

cerrar Benidorm, nos causa temor al constatar la falta de buen juicio que

detectamos en nuestro Alcalde, todos vivimos del turismo, no se equivoque”.

Fuster explicaba tambien que para su buen entender, el de Navarro:

“La Plataforma Afectados por el Ruido, mas dos AAVV del centro de nuestra ciudad,

le pedimos que se cumpla la ley que garantiza el derecho al ocio y al descanso de

sus vecinos. Es su deber Alcalde, saber como”. Ademas explican que @ Le hacemos saber:

Que nuestro problema no tiene siglas ni color político.Que los vecinos esperamos que nos diga que hará; y no que no hará. Que nadie pretende hundir Benidorm, Benidorm desde hace muchos años navega

hacia el futuro con todas las velas desplegadas, de lo que adolece este buque insignia es de un capitán que cuide de sus pasajeros y su tripulación”.