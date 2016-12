 El Alcalde de Benidorm presume de escena urbana y los hoteleros le acusan de una “política de infraestructuras inexistente”

Antonio Mayor, presidente de HOSBEC, se ha sumado también a la ola de críticas por las subidas de impuestos que castigan especialmente a las empresas de todo tipo, pero sobre todo las familiares considerando que “el incremento de presión fiscal se ha erigido como único medio rápido para cuadrar las cuentas públicas, mientras que la masa política sigue sin adelgazar, obstaculizando la reducción del gasto público y poniendo en grave riesgo el equilibrio económico y social”, aunque en parte ha admitido que “el verdadero origen de las gravísimas dificultades actuales del Gobierno Valenciano es que recibe una financiación claramente insuficiente desde hace décadas o incluso siglos”. Lo ha hecho en el tradicional almuerzo de Navidad que la patronal organiza cada año y que ha contado con el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

De entre las amenazas a las que se enfrenta el sector en el futuro más cercano destaca la “economía sumergida que supone el alojamiento en viviendas sin más control ni aportación” reclamando que “todas las administraciones tienen que hacer un ejercicio de proactividad en este control, que hasta ahora está dominado por una pasividad y permisividad inaudita. El alojamiento en viviendas es el que no paga impuestos, no cotiza a la seguridad social, no pagaría tasa turística alguna y se beneficia del trabajo que hacemos y pagamos el resto”. Los hoteleros se preguntan “¿cómo se puede mirar de perfil ante una actividad económica tan insolidaria y que es en sí misma un paraíso fiscal?” destacando que en muchas ciudades superan ya a la propia oferta reglada, sin aportar ningún valor, reduciendo el gasto por turista lo que puede hacer saltar por los aires el modelo económico turístico.

En el apartado de objetivos y reinvidicaciones para 2017, Antonio Mayor ha vuelto a reclamar que “ciertos sectores de la economía local que son insolidarios, así como las empresas que hacen de Benidorm el núcleo de su negocio, se impliquen sin reservas en la promoción de la ciudad”. A nivel local ha reconocido que el Ayuntamiento, a pesar de la penuria económica, está actuando de forma visible en el espacio urbano, a pesar de que las grandes obras que necesita Benidorm requiere todavía de un mayor esfuerzo y de la aportación de otras administraciones.

Pérez reclama más conexiones

Por su parte el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, ha reclamaba una línea de alta velocidad que conecte al aeropuerto de Alicante-Elche con Benidorm y se refería también a la escena urbana, “en la que el Ayuntamiento está cogiendo músculo como evidencian las numerosas actuaciones y obras que se han desarrollado en el último año y medio y las que ya hay en cartera.” Sin embargo el presidente de Hosbec se alejaba de dicho posicionamiento ya que para los hoteleros y empresarios turísticos es necesario recibir “la inversión de nuestros ingresos en nuestro propio sector” indicando que “el gasto medio de los diferentes gobiernos en los destinos turísticos es el más bajo de los que hemos conocido, a lo que se suma una política de infraestructuras inexistente”.