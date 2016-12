 L´Alfàs valora de manera positiva la respuesta del municipio al temporal

El portavoz del equipo de gobierno de l’Alfàs del Pi, el socialista Toni Such, ha evaluado esta mañana las consecuencias que el temporal de levante que durante los últimos días ha azotado a toda la Comunitat Valenciana ha tenido en el municipio y ha destacado en este sentido que “gracias al trabajo de todos, ni las lluvias, ni el viento, ni el temporal marítimo han provocado daños ni contratiempos de importancia en l’Alfàs del Pi o l’Albir”.

Tras esta valoración general, Such explicó que “desde que se iniciara este episodio de lluvias y viento el pasado viernes, todos los servicios municipales se han mantenido alerta y preparados para paliar cualquier incidencia que pudiera haber surgido”, pero destacaba que “por fortuna, no hemos registrado incidencias destacables ya que el trabajo preventivo que se viene realizando día a día en la limpieza de barrancos, mantenimiento de la red de pluviales y alcantarillado, vigilancia de las zonas inundables… es decir, todas esas labores que siempre pasan desapercibidas, han permitido que el agua, que es la que más daño suele provocar en estas situaciones, haya fluido encauzada hasta el mar”.

En esta evaluación, el portavoz alfasino explicó que “durante la tarde y noche del domingo el gobierno local estudió con detalle todos los modelos de predicción meteorológica y, en coordinación con la Conselleria de Educación, se optó por no suspender las clases en los centros educativos del municipio” y desveló que “pese a que todo el sistema de pluviales funcionó a la perfección, el lunes por la mañana fue necesaria la intervención de los servicios técnicos municipales en el Camí de la Mar, donde ante un aumento en las precipitaciones hubo que aliviar el alcantarillado para que pudiera drenar todo el agua que se estaba embalsando, lo que finalmente permitió que no se tuviera que cerrar al tráfico ese vial”.

Así mismo, explicó que “como siempre que se produce un episodio de lluvias torrenciales, nuestra máxima preocupación es la zona de l’Albir” y recordó que durante estos días se había “cerrado al tráfico la Rambla de l’Albir en una medida preventiva absolutamente habitual en estos casos”. Such explicó también que “en torno a las 13:15 horas hubo que cerrar al tráfico un tramo de apenas cien metros de la Avenida de l’Albir entre la rotonda del Lidl y el cruce con el Camí Vell d’Altea, un corte que se prolongó durante menos de 3 horas y que fue producto de la crecida de los barrancos que desembocan en el Bulevard de los Músicos por el episodio de lluvias más intenso del día, que tuvo lugar a última hora de la mañana”.

Además, aunque no se cerró por completo, la policía local hizo una labor de control de tráfico en el vial de bajada del Bulevard de los Músicos debido a que algunas tapas de alcantarilla amenazaban con salirse”, pero destacó que “gracias al trabajo de los agentes, en ningún momento hubo peligro alguno para la circulación ya que, de haber sido así, hubiésemos optado por el cierre inmediato de ese vial”.

Una de las imágenes que siempre sorprende a vecinos y visitantes es la de ver el Bulevard de los Músicos transportando agua casi al límite de su capacidad, especialmente en la zona más próxima al mar. Such destacó en este sentido que “aquí se unen dos factores importantes. Por un lado, las aguas que bajan encauzadas por los barrancos hasta este punto buscando el mar y por otro, el temporal marítimo que empuja al Mediterráneo tierra adentro. La unión de estos dos factores hace que el Bulevard de los Músicos parezca estar al límite de su capacidad en sus tramo final, pero, de nuevo, el buen trabajo de mantenimiento que se ha realizado durante los últimos meses ha evitado daños graves”.

Por último, Toni Such destacó que desde que el pasado viernes se iniciara este episodio de lluvias, “se han recogido en l’Alfàs del Pi un total de 95,2 litros por metro cuadrado, de los que 52 cayeron entre la noche del domingo y la mañana del lunes” y, en este sentido, consideró que “esta cantidad de agua puso a prueba no sólo la capacidad de resistencia de nuestras infraestructuras, sino también a todo el equipo humano que ha velado para que todo se desarrollara con normalidad”. Por ello, el portavoz municipal quiso “felicitar y agradecer en nombre de todos los vecinos la enorme labor realizada tanto estos días de temporal como en los meses previos a los hombres y mujeres de los Servicios Técnicos municipales, Policía Local, Protección Civil, SAV, Hidraqua y servicios de emergencias que, cada uno con su labor, han evitado que este fuerte temporal haya causado daños en nuestro municipio”.