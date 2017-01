 El Schalke 04 entrena en La Nucia

El equipo alemán eligió las modernas instalaciones deportivas nucieras para su primera jornada de entrenamiento de este “stage 2017” que están realizando en la Costa Blanca, con motivo del parón invernal de la Bundesliga. La élite del fútbol europeo vuelve a elegir #LaNuciaCiudadDelDeporte para su “stage”, tras otros equipos como el Zenit de San Petersburgo, Selección de Inglaterra, Spartak de Moscú o el Shaktar Donetsk.

El equipo de Markus Weinziern entrenó durante dos horas sobre el campo de césped natural de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía. Centenares de personas, especialmente niños, disfrutaron de ver en directo los entrenamientos de este equipo alemán de primer nivel que participa este año en la Europa League, donde se medirá en dieciseisavos al equipo griego PAOK Salónica (16 febrero). La Bundesliga se reanudará el viernes 27 de enero, con el partido entre el Schalke 04 y entre el Eintracht de Frankfurt

Huntelaar, Höwedes y Naldo

El Schalke 04 tiene en sus filas varias estrellas mundiales del fútbol que entrenaron ayer en #LaNuciaCiudadDelDeporte. En el equipo alemán, donde militó el madridista Raúl, destacan el central internacional con Alemania Höwedes (campeón del mundo en Brasil 2016) y veterano capitán del equipo. También milita e el defensa brasileño “Naldo”, el centrocampista ucraniano Yevhen Konoplyanka (ex Sevilla), el lateral español “Coke” (ex Sevilla) y del delantero internacional holandés Klaas Jan Huntelaar (ex Milán y Real Madrid). El Schalke 04 empezó ayer miércoles 4 de enero su “stage” en la Costa Blanca con una jornada de entrenamiento en La Nucía, donde realizaron trabajo físico, rondos, trabajo específico de porteros y trabajo con balón.

El Schalke 04 ha elegido La Nucía, “Villa Europea del Deporte” por sus excelentes instalaciones deportivas y por el “excelente estado del césped y el extraordinario complejo deportivo” como destacó ayer su entrenador, para esta primera jornada de su “stage”.

La Élite del Fútbol elige La Nucía

Anteriormente en La Nucía habían realizado stages diferentes equipos de fútbol de primer nivel como el Utrecht de la Eredivisie holandesa, el Spartak de Moscú, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, el Zenit de San Petersburgo o la Selección de Inglaterra. Y selecciones de categorías inferiores como la sub 17 de España tanto femenina como masculina, sub 19 España femenina o las sub 16 de México y EE UU. El “stage” de la Selección Absoluta de Inglaterra fue en noviembre de 2015 e hizo que Rooney, Sterling, Kane, Cahill, Hart, Vardy… entrenaran durante una intensa semana en la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

“La presencia del Schalke 04 en La Nucía para realizar esta jornada de entrenamiento supone la confirmación una vez más que la “élite del fútbol” elige nuestras instalaciones por su gran calidad y climatología. Nuestra ciudad deportva está preparada para futbolistas de primer nivel mundial como Höwedes, Huntelaar, Coke o Naldo. Además supone una promoción incalculable a nivel europeo e internacional para La Nucía a través del deporte y un refuerzo más para consolidar nuestra maraca de #LaNuciaCiudadDelDeporte” afirma Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.