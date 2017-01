 El Parque de Foietes arranca las labores de ajardinamiento

Desde el miércoles 11 y hasta mediados de marzo el mercadillo se traslada al recinto ferial para no interferir en los trabajos

La UTE que se está realizando las obras del Parque de Foietes ha adelantado a la próxima semana las labores de plantación y ajardinamiento de las zonas verdes. Unas actuaciones que en principio estaban previstas para el próximo mes de febrero y que obligan a trasladar nuevamente el mercadillo de los miércoles al recinto ferial.

La concejal de Comercio, Ana Pellicer, ha explicado que “desde la empresa constructora se nos ha pedido que desde este próximo miércoles, 11 de enero, y hasta mediados de marzo no se instale el mercadillo en Mercasa para no interferir en los trabajos”. Pellicer ha aclarado que “hemos intentado compatibilizar el mercadillo con los trabajos de ajardinamiento pero no ha sido posible, porque aunque las labores de plantación pueden ser relativamente rápidas, hay que respetar el proceso de germinación del césped y de asentamiento de todas las especies“.

“Técnicamente –ha añadido- nos recomiendan evitar el tránsito de personas para que todo el proceso de ajardinamiento se haga en las condiciones más óptimas y las zonas verdes resultantes sean mejores”.

Pellicer ha pedido disculpas a los ciudadanos “por el trastorno que supone un nuevo traslado del mercadillo en tan poco tiempo”.

La edil ha indicado que las labores de plantación y ajardinamiento sí son compatibles con el uso de Mercasa como aparcamiento, por lo que las zonas de estacionamiento seguirán operativas.