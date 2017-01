 El 14 de enero estreno de “Symphonic Rhapsody of Queen” en La Nucia

El próximo sábado 14 de enero a partir de las 20 horas se estrenará el espectáculo musical “Symphonic Rhapsody of Queen” con nueva producción, en l’Auditori de la Mediterrània, y contará con vocalistas internacionales, una banda de rock –Rock Band– y la orquesta One World Symphonic Orchestra. El cartel está encabezado por cinco cantantes internacionales: Patti Russo, Tommy Heart, Thomas Vikström, Pablo Perea y Graciela Armendariz, todos ellos con una larga trayectoria profesional.

“Symphonic Rhapsody of Queen” estrenará en l’Auditori la sexta gira española. Más de 300.000 personas han visto las cinco producciones anteriores, de los mismos creadores, dedicadas a los grandes éxitos de Queen. Todo ello empezó hace más de un lustro en l’Auditori de la Mediterrània, en La Nucía, donde fue presentado por primera vez “Symphonic Rhapsody of Queen”. Además de los cinco vocalistas internacionales, la nueva producción dedicada a Queen contará con una Rock Band y la orquesta One World Symphonic Orchestra.

Entrada: 30 euros. Precio único

Las entradas están a la venta al precio único de 30 euros en las taquillas de l’Auditori y a través de Instant Ticket en los teléfonos: 965 117 117 y 902 444 300 o a través de la web www.instanticket.es. “Symphonic Rhapsody of Queen” es un espectáculo de más de dos horas con los grandes éxitos de Queen, con una potentísima puesta en escena y un sonido arrollador para no olvidar las interpretaciones de las canciones que han calado hondo en varias generaciones de todo el mundo.

Dado que el estreno de la nueva producción de Symphonic Rhapsody of Queen tiene lugar en l’Auditori de la Mediterrània, durante una semana se harán los preparativos de montaje y ensayos de esta producción antes de su presentación ante los espectadores en la noche del próximo 14 de enero a partir de las ocho de la tarde. Así, el montaje de toda la escenografía se inicia el 8 de enero y a continuación los intérpretes pasarán a ensayar en el escenario, tras el inicio de ensayos previos fuera del escenario del Auditori. Tras este estreno en l’Auditori de La Mediterrània, la nueva producción dedicada a Queen iniciará una gira por los mejores teatros y auditorios de toda España.