 Parte de la muralla del castillo de Planes derrumbada por el temporal

La Diputación de Alicante ha ofrecido su absoluta colaboración al Ayuntamiento de Planes tras el derrumbe de parte de la muralla del castillo de la localidad, una fortificación del siglo XII catalogada como Bien Nacional de Interés Patrimonial. El temporal que ha afectado a toda la provincia parece haber sido el causante de este incidente que no ha provocado daños personales.

Los servicios de emergencia trabajan para asegurar la zona y el alcalde de la localidad, Javier Sendra, junto a técnicos municipales, está realizando un informe para valorar los daños. “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes del municipio”, ha asegurado Sendra, quien ha añadido que “hasta que no remita el temporal por completo no podremos calcular los daños producidos en la fortaleza”. No obstante, el primer edil ha manifestado que se trabajará a la mayor celeridad posible para remitir un primer informe a las administraciones competentes.

En este sentido, desde el Gobierno Provincial se ha puesto de manifiesto la absoluta predisposición para colaborar con el Ayuntamiento en todo aquello que se necesario para recuperar este importante patrimonio.