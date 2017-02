 45 Km de fibra óptica en Finestrat

La fibra óptica avanza en Finestrat a velocidad de crucero. Desde junio del pasado año ya se han instalado 45 kilómetros de fibra óptica en todo el bulevar comercial y las urbanizaciones de “Balcón de Finestrat” y “Sierra Cortina”. La expansión de la fibra sigue a buen ritmo pues las canalizaciones comenzaron recientemente en la Cala y en la urbanización Terra Marina donde está previsto cablear otros 6.000 metros más de fibra. En cuanto al casco histórico, la previsión es que los trabajos de cableado comiencen el próximo mes de marzo.

El alcalde, Juan Francisco Pérez, se mostró satisfecho por el significativo avance de esta tecnología con todas las ventajas que supone para vecinos y empresas implantadas en la localidad. “La fibra es ya una realidad para Balcón de Finestrat y Sierra Cortina, áreas residenciales donde más necesidad había de mejorar la cobertura telefónica y la red Internet para todos los vecinos que allí residen, además del centro educativo de Infantil y Primaria. También se ha desplegado en el Bulevar, lo que supone mejor cobertura para las empresas allí afincadas y un incentivo más para las nuevas actividades que tengan el punto de mira puesto en Finestrat”.

Esta infraestructura no ha supuesto ningún desembolso para las arcas municipales pues se acordó su instalación con la empresa Cloud Telecom a través de determinadas canalizaciones subterráneas de red de alumbrado público de titularidad municipal. “Por tanto, explicó el alcalde, no hemos tenido que realizar grandes obras ni generar molestias a los vecinos y, lo más importante, no nos ha costado ni un euro. Al contrario, la empresa abonará una tasa anual que irá destinada a innovación y desarrollo para seguir mejorando el servicio”.

Entre las ventajas de esta tecnología está la alta velocidad de transmisión de datos, lo que se traduce en una conexión a Internet más rápida, mayor ancho de banda y la posibilidad de conectar más equipos simultáneamente. Esta tecnología también evita las interferencias electromagnéticas, es decir, problemas de bajada de la velocidad, cortes de la conexión, cruce de conversaciones por teléfono, entre otros. Además, la empresa que presta estos servicios, Cloud Telecom, tiene su servidor principal en el propio Bulevar de Finestrat “lo que mejora considerablemente la calidad de acceso a Internet”, indicó el gerente, José María Llobregat. “Nuestra prioridad, añadió, “es cubrir con la mayor brevedad posible toda la localidad para que sus vecinos cuenten con el mejor servicio de Internet, desde nuestra propia red, a costes accesibles y muy competitivos”. De hecho, los trabajos de cableado de fibra óptica continúan en estos momentos en la Cala de Finestrat y en la urbanización Terra Marina. “Y en el plazo de un mes, concluyó el alcalde, “comenzarán a cablear fibra óptica en el casco histórico de Finestrat.