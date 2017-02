 Finestrat ha aprobado el inicio del procedimiento para dejar sin efecto el programa de actuación integrada en los sectores 18, 19 y 20

En la sesión plenaria celebrada ayer por la mañana en Finestrat se aprobó el inicio del procedimiento para resolver y dejar sin efecto el Programa de Actuación Integrada (PAI) de los sectores 18, 19 y 20, ubicados en la zona conocida como la Partida Antón. El PAI en cuestión fue adjudicado en el año 2004 por el anterior gobierno socialista. Desde esa fecha no se ha suscrito el correspondiente convenio con el agente urbanizador y no se han presentado los instrumentos de gestión legalmente previstos para el inicio de las obras de urbanización. Estos son los motivos por los cuales hoy se ha aprobado por unanimidad retirar la condición de agente urbanizador a la UTE compuesta por “Invercon Reigo S.L”, “Promociones Finestrat S.A” y “M.P. Urbanizaciones S.L”.

En palabras del portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, Víctor Darío Llinares, “si la UTE adjudicataria no ha cumplido, vamos a retirarle la condición de agente urbanizador. Y si no vamos a contar con este urbanizador tampoco vamos a aplicar su programa de actuación (PAI)”. El inicio de este procedimiento, ante el cual la UTE adjudicataria puede presentar alegaciones, no afecta a la desclasificación del sector. “Esta medida pondría en jaque a las arcas municipales porque supondría el pago de cuantiosas indemnizaciones a los propietarios del suelo”, indicó el portavoz. “Por tanto, vamos a buscar fórmulas a través del PGOU que estamos elaborando para compensar de alguna forma a los propietarios e impedir que las cuotas altas que más impacto tienen sobre el entorno natural no se ejecuten ni se puedan ejecutar en un futuro”.

Echando la vista atrás, el portavoz popular recordó que este sector siempre contó con el rechazo del Partido Popular cuando estaba en la oposición (año 2004). “De hecho, el actual alcalde fue firme defensor de que no se aplicara porque considerábamos que dañaba la imagen del municipio al estar en una zona de importante valor medioambiental. Por tanto, los que hoy están en la oposición son los que aprobaron ese plan parcial. Y los que hoy están en el gobierno son los que inician el procedimiento para dejar sin efecto el PAI y buscar fórmulas legales para reducir el impacto medioambiental de ese futuro plan”.