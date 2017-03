 Will Coles expone en el jardín escultórico de la Fundación Klein-Schreuder

El jardín escultórico de la Fundación Klein-Schreuder acoge hasta el próximo 9 de abril la exposición ‘Arte urbano’ del escultor británico Will Coles, considerado uno de los mayores artistas de arte urbano en el mundo anglosajón. Coles es muy conocido por el punto desafiante que imprime a sus esculturas, con una estética pop y conceptual. Al acto de inauguración, celebrado el pasado domingo, asistieron las ediles de Cultura, Mayte García, y de Residentes de Otras Nacionalidades, Martine Mertens.

Sus obras han sorprendido ya en ciudades de todo el mundo, sobre todo por la incorporación de palabras disonantes y plenas de humor negro. Sus esculturas se encuentras en calles de ciudades como Berlín, Hamburgo, Londres, París o Barcelona, y también en grandes colecciones públicas y privadas en Australia y Europa.

La mayor parte de su trabajo, sin embargo, desaparece con el tiempo, pese al potente pegamento que utiliza para emplazar las esculturas en la vía pública. Sencillamente, el público se las lleva a casa.

Will Coles nació en Warwickshire, y creció en la campiña de Suffolk. Su abuelo, Norman Sillman, fue también escultor, por lo que tuvo fácil acceso al arte moderno y clásico en su etapa de crecimiento. Pasó varios años en Londres y Glasgow antes de mudarse a Sydney, Australia. Actualmente reside en Callosa d’en Sarrià.

La zona del Cautivador esconde uno de los rincones artísticos y medioambientales más interesantes de la comarca. En una parcela de 20.000 metros cuadrados, situada en el camí del Pinar, la Fundación Klein-Schreuder ofrece al visitante la posibilidad de contemplar varias piezas y grupos escultóricos de prestigiosos artistas españoles y europeos y admirar más de 2.400 especies vegetales, algunas de ellas procedentes de África, Australia y América del Sur. Abren todos los domingos de 10:00 a 14:00 horas. El precio de la entrada es de 3 euros por persona.

Además, hasta el próximo 19 de marzo puede visitarse en la Sala Ramón de Soto de la Fundación Frax la exposición ‘End of an era’ de Will Coles.