 Expertos europeos y estadounidenses en cáncer de mama se reúnen en Valencia

El Proyecto Desiree, una iniciativa internacional puntera para la mejora del estudio y tratamiento del cáncer de mama, ha iniciado su siguiente fase en Valencia, lugar de procedencia de dos de los participantes que integran sus grupos de trabajo, ERESA y Sistemas Genómicos. Así pues, ambas entidades han sido las anfitrionas de una nueva reunión de este consorcio, formado por hospitales, universidades y centros de investigación de referencia de cinco países, bajo la coordinación del centro vasco Vicomtech-IK4.

El objetivo de este proyecto, que entra en su segundo año de desarrollo, es proporcionar a los especialistas un sistema rápido e intuitivo que ayude a la toma de decisiones médicas en el tratamiento de cáncer de mama. Dicho sistema se materializará en la creación de una plataforma informática específica, capaz de formalizar el conocimiento de las principales guías clínicas, generar nuevo conocimiento a partir de los datos previos recogidos e interrelacionar datos de un paciente con casos previos ya almacenados. Posteriormente, el conjunto de datos recogidos es procesado y presentado por el sistema en función de criterios clínicos pre-establecidos, lo que facilita a los facultativos una visión integral de los posibles tratamientos y líneas de actuación para cada paciente.

De esta manera, la introducción de este software aportará las herramientas necesarias para mejorar la coordinación y eficacia de las unidades de cáncer de mama, formadas por equipos multidisciplinares en los que constantemente se cruzan datos e historiales procedentes de ámbitos como la oncología, el diagnóstico por imagen, la radioterapia o incluso el análisis genético.

La creación de Desiree ha sido posible gracias a la aportación de fondos de la Unión Europea, en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020, llamado a ser un referente mundial en su campo. Este programa cuenta con la participación expertos con amplia experiencia en unidades multidisciplinares de cáncer de mama (Fundación Onkologikoa, Hospital Tenon, ERESA), ingenieros especializados en imagen médica (University of Ulster, Vicomtech-IK4, Arivis), biólogos y genetistas (Sistemas Genómicos) y profesionales de la bioinformática y el software sanitario (Bilbomática). Además, el proyecto cuenta con entidades de referencia en el modelado predictivo (Medical Innovation and Technology), el apoyo al sistema de decisiones (Inserm, Vicomtech-IK4) y cirugía mamaria (University of Houston).

Simulación 3D para la cirugía mamaria y riesgos genéticos

El proyecto Desiree se integra por diferentes paquetes de trabajo, entre los que se incluye una innovadora tecnología computacional que simulará la cirugía a realizar en la mama, así como un modelo fisiológico que permitirá predecir el resultado estético de la intervención. Este sistema, del que forma parte activa el grupo médico ERESA, dotará de más instrumentos, tanto al médico como a la propia paciente, para tomar decisiones sobre los procesos de cirugía de la mamaria, incluyendo su reconstrucción.

Otra novedad de esta iniciativa es la inclusión de la genética como disciplina fundamental para el diagnóstico y control de la evolución de esta enfermedad. Esto ha impulsado la presencia de Sistemas Genómicos –únicos laboratorios especializados en el estudio de ADN y ARN del consorcio- en diferentes grupos de trabajo, enfocados a generar un protocolo de estratificación de los pacientes en un alto o bajo riesgo de cáncer de mama hereditario, para realizar recomendaciones durante el diagnóstico y el tratamiento teniendo en cuenta lo establecido en guías clínicas.

Sobre Proyecto Desiree

El proyecto Desiree, acrónimo de Decisión Support and Information Management System for Breast Cancer (nº ref. 690238), es un proyecto europeo impulsado con fondos de la Unión Europea en el marco del sistema de investigación e innovación Horizonte 2020. Su objetivo es proporcionar un ecosistema de software colaborativo y multidisciplinario, para la gestión personalizada del cáncer de mama primario, facilitando a las Unidades Funcionales de Cáncer de Mama, tanto el diagnóstico como el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con dicha patología.