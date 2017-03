 Más de 1.000 deportistas en el Nacional de Taekwondo en La Nucía

El pasado fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de marzo, #LaNuciaCiudadDelDeporte fue la sede del Campeonato de España de Taekwondo Sub-21 y cadete, clasificatorio para el Campeonato Mundial y el Europeo. Más de 1.000 luchadores compitieron en los 8 tatamis del Pabellón Municipal. Entre ellos ocho campeones absolutos, que hicieron vibrar a los más de 4.000 espectadores que pasaron por este doble nacional.

Una vez las excelentes instalaciones deportivas de La Nucía hicieron de imán para atraer un doble Campeonato de España de Taekwondo al municipio. Un evento que movilizó a más de 5.000 personas, entre público y deportistas, y que convirtió a La Nucía en el centro neurálgico del Taekwondo nacional, durante un intenso fin de semana.

Alto nivel

El gran nivel del Nacional sub21 de Taekwondo hizo que varios jóvenes, Lydia García (-53kg), Lidia Fernández (-57kg) y Jone Magadaleno (-62), que se proclamaron campeones de España absoluto el pasado febrero no pudieron revalidar el oro en sub 21 en La Nucía. Por otra parte Jesús Tortosa (-58kg), olímpico en Río 2016 con 18 años, y Adrián Vicente (-54) en categoría masculina e Irene Laguna (-46 kg), Blanca Palmer (-49) y Cecilia Castro en femenina, sí cumplieron con los pronósticos y revalidaron en sub 21 el título conseguido en absoluto. Los resultados completos los podrán ver en: https://www.uptkd.com/resultados_indiv.php?camp=43

Más de 4.000 espectadores

Más de 4.000 personas pasaron por las gradas del Pabellón Municipal Camilo Cano el pasado fin de semana para ver en directo el Campeonato de España de Taekwondo. El sábado 4 de marzo se celebró el nacional cadete y el domingo 5 de marzo el nacional sub 21. Los 8 tatamis acondicionados en la pista central del Pabellón albergaron combates simultáneos, durante maratonianas sesiones de 12 horas al día. El público disfrutó de ver en directo los mejores representantes de la “cantera taekwondista española”, incluso algunos ya campeones absolutos y algunos olímpicos como Jesús Tortosa. Muchos de ellos representarán a España en el próximo Mundial y en las Olimpiadas de Río 2020.

Este campeonato fue organizado por la Real Federación Española de Taekwondo (RFET),y la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, con la colaboración con la concejalía de Deportes de La Nucía.

Clasificatorio Europeo y Mundial

El Campeonato de España sub-21 fue clasificatorio para el Campeonato de Europa que se celebrará en Sofía (Bulgaria) en abril. En Cadetes también fue clasificatorio para el Europeo y para el Mundial.

“Este doble Campeonato de España de Taekwondo ha sido un éxito de organización. Una vez más nuestras instalaciones han estado a la altura de un evento deportivo nacional de primer nivel, que ha movilizado a más de 5.000 personas en dos intensas jornadas. Este Nacional nos ha permitido promocionar a La Nucía turísticamente, ya que los competidores procedían de toda España. Un evento que ha actuado de motor económico en el municipio y que nos ayuda a consolidar nuestra marca #LaNuciaCiudadDelDeporte” afirma Bernabé Cano, alcalde de La Nucía