 Hoy TVE emite el primer capítulo de la temporada de ‘Cuéntame’ rodado en Benidorm

A continuación, el programa ‘Ochéntame’ recuerda como era la ciudad a mediados de los 80

Radio Televisión Española (RTVE) emite este jueves en La 1 a las 22.45 horas el primero de los dos capítulos de la 18ª temporada de ‘Cuéntame’ rodado en Benidorm. La ficción se sitúa en el verano de 1985. Los Alcántara regresan a Benidorm 16 años después para pasar sus vacaciones con Paquita y Miguel y se encuentran con una ciudad que ha cambiado bastante.

El rodaje de los capítulos 319 y 320 de la serie, la ficción más longeva de la televisión nacional, tuvo lugar a finales del pasado mes de octubre. Durante una semana se instaló en Benidorm un equipo artístico y técnico formado por 75 personas. Se rodó en tres localizaciones: calle Dos Calas, Playa de Levante y en la Playa de Poniente a la altura de La Cala.

En su 18ª temporada ‘Cuéntame’ sigue imbatible en el ‘prime time’ de los jueves, creciendo semana a semana. El último capítulo, el emitido el 2 de marzo, congregó frente al televisor a 3.248.000 espectadores, el 18,9% de la audiencia, siendo el programa más visto del día. Además, la serie fue la ficción más vista de todas las cadenas durante el mes de febrero con una media mensual de 2.986.000 televidentes.

Pero la aparición de la ciudad en la pequeña pantalla no se limitará esta noche al capítulo 319 de ‘Cuéntame’, ya que a continuación se emitirá un nuevo programa de ‘Ochéntame otra vez’ titulado ‘Benidorm, Benidorm’. A lo largo de 50 minutos, el programa hace un recorrido por la evolución de Benidorm como ciudad turística desde finales de los años 50 hasta los años 80, mezclando imágenes del NODO y de Informe Semanal con el testimonio de personas como el cantante Carlos Segarra; el ex alcalde Manuel Catalán Chana; el ex director general del Imserso, Ángel Rodríguez Castedo; el periodista Juan Díaz; el operador turístico Robin Grant; y la modista jubilada María Teresa Campos.

Impacto del rodaje

Además del impacto promocional que tiene para Benidorm ser el escenario de dos capítulos de la exitosa serie de La 1, el rodaje de los dos capítulos de 70 minutos cada uno tuvo también su impacto directo. Así, se contabilizaron 978 pernoctaciones hoteleras en tres establecimientos, se firmaron 14 contratos con empresas locales, se contrató a 130 figurantes y a otras 31 personas como técnicos, personal de atrezzo y peluquería, entre otros. El gasto local efectuado en Benidorm con ocasión del rodaje fue de cerca de 29.000 euros, según los datos facilitados por la Benidorm Film Office, que se encargó de facilitar las labores y permisos de grabación y que colaboró estrechamente con la productora encargada de la serie.