 La Comisión de Investigación finaliza su trabajo y elevará el informe de conclusiones a su próxima sesión

El diputado de Promoción Turística y presidente de la Comisión de Investigación de los últimos doce años de la gestión en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha anunciado esta mañana que tras la sesión de este órgano celebrada hoy, y una vez atendidas todas las solicitudes de información planteadas por los distintos grupos políticos, se ha pedido a la secretaria de la misma que redacte el informe final de conclusiones con el objetivo de someterlo a votación en la próxima reunión de la Comisión. Este dictamen, una vez aprobado, se elevará al pleno de la corporación, cuya votación acordará su cierre.

Dolón ha destacado, en una comparecencia ante los medios de comunicación acompañado por el portavoz del equipo de Gobierno, Carlos Castillo, que los integrantes de este órgano han contado con tiempo suficiente para solicitar la información que estimaran oportuna y ha insistido en que “todos y cada uno de los documentos solicitados han sido facilitados”. “Se ha actuado con absoluta transparencia y se han ofrecido todas las facilidades para acceder a los documentos sin que en ningún caso se haya obstruido la investigación”, ha resaltado.

Por otra parte, ha explicado que durante la sesión celebrada hoy las distintas formaciones han expuesto sus conclusiones y ha criticado que el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, haya intentado ‘manipular’ el punto relativo a la aprobación de las actas de las reuniones anteriores al pedir la inclusión en las mismas de unas declaraciones que en su día no realizó.

El vicepresidente primero de la Diputación ha lamentado el proceder de Fullana, ya que, tal y como ha apuntado, “también ha vulnerado el derecho de los integrantes de la comisión a la información con respecto a la investigación, lo que hubiera permitido solicitar las aclaraciones oportunas a los técnicos antes de ir a ningún sitio”.

En este sentido, ha explicado que las presuntas irregularidades en la gestión del Patronato Provincial de Turismo expuestas por Compromís en su denuncia ante la Fiscalía y en base a los documentos solicitados “no han sido puestas en ningún momento en conocimiento de esta comisión, lo que nos hubiera permitido, si así lo hubiéramos estimado una vez estudiadas las mismas, presentar conjuntamente la denuncia”.

Esta actitud, según ha destacado por su parte Carlos Castillo, refleja la “falta de respeto” y la “grave deslealtad” de este partido hacia la comisión, sus miembros, incluidos los técnicos, y la propia Diputación. “Quiero decirle a los señores de Compromís que incluso para comprobar la legalidad de cualquier acto también hay que respetar la legalidad”, ha indicado el portavoz popular, quien ha añadido que “un grupo se ha arrogado la facultad de valorar los informes, excluyendo a la comisión, y se ha ido a la Fiscalía directamente a presentar una denuncia que la propia comisión desconoce” por lo que les ha acusado de “instrumentalizar y ningunear a este órgano para derribar la institución y al presidente de la misma”.

Dolón ha apuntado, al respecto, que “Gerard Fullana no tiene ningún interés en investigar nada y su único objetivo es ir contra mi persona” y ha lamentado que el Ayuntamiento de Torrevieja también siga esa misma hoja de ruta “acusándome en base a informaciones falsas que no pretenden otra cosa que desviar la atención”. “Si no cesan las acusaciones y el linchamiento hacia mi persona me voy a tener que defender ante la justicia”, ha concluido el diputado.