 CAMBIO DE UBICACIÓN: LA JORNADA PARA PYMES Y AUTÓNOMOS  SERÁ EN LA CASA DE CULTURA DE FINESTRAT POR EL ÉXITO DE CONVOCATORIA

La jornada para pymes, autonómos y emprendedores “Ventas sin frenos” del próximo miércoles 22 de marzo cambia su lugar de celebración a la Casa de Cultura de Finestrat. Debido al éxito de convocatoria, que ya roza el centenar de inscritos, se ha superado el aforo del salón de actos del Vivero de Empresas donde se iba a celebrar. Al respecto, se pronunció la concejala de Comercio del consistorio, Mª Dolores Viudes: “Ha sido tanto el interés generado por esta actividad que hemos cambiado el lugar de celebración para que ninguna persona interesada en asistir se quede fuera por falta de aforo. Mantenemos la fecha del 22 de marzo. Y será a partir de las 18:00 horas en el salón de actos de la Casa de Cultura, ubicada en el casco histórico de Finestrat”. También es importante señalar que el párking municipal se encuentra justo debajo de este edificio y es gratuito. “Así los asistentes que acuden desde diversos puntos de la provincia encontrarán facilidades para aparcar”, afirmó.

La conferencia “Ventas sin frenos” está dedicada a facilitar estrategias para reenfocar los negocios y aumentar las ventas. El encargado de impartir esta jornada es Pablo Carcelén, experto asesor empresarial de la Escuela de Negocios Level Up. “En Finestrat vamos a explicar cómo poner en marcha un plan de negocio exitoso, afirmó Carcelén. “Lo haremos, por un lado, mostrando los tres errores comerciales más habituales como querer vender a muy corto plazo o la venta de producto/servicio en un momento en el que todavía no estamos preparados para hacerlo. Y, por otro, desvelaremos qué factores hacen posible una venta. También compartiremos técnicas exitosas para vender, sobre todo importes altos, porque con el conocimiento adecuado se pueden rebasar los objetivos marcados”. Carcelén es director de expansión y asesor estratégico de Level Up, Escuela de Negocios desde la cual ha asesorado desde autónomos con pequeños negocios hasta empresas con más de 70 empleados.

La concejala de Comercio, Mª Dolores Viudes, agradeció la iniciativa de LEVEL UP y la Asociación Empresarial de Finestrat (ASEFI) para traer esta actividad a la localidad. “Tenemos un sector empresarial muy potente, tanto en pequeña y mediana empresa como en grandes marcas. En este caso nos centramos en las pymes y vamos a poner a su alcance todas aquellas herramientas que emplean las grandes empresas para sacar la máxima rentabilidad a sus negocios. En definitiva, se trata de innovar para crecer, consolidarse y lograr mejores resultados en sus negocios”.

Esta actividad está organizada desde la Escuela de Negocios Level Up, con la colaboración del Ayuntamiento, el Club Cámara y ASEFI (Asociación Empresarial de Finestrat). La participación es gratuita aunque es preciso formalizar previamente la inscripción llamando por teléfono al Vivero (96 680 40 40) o enviando un correo electrónico a la dirección joaquin.hernandez@levelupdesarrollo.com.

(GABINETE PRENSA: 16.3.2017)