 EL ALCALDE DE FINESTRAT VUELVE A EXIGIR FINANCIACIÓN PARA ENCAUZAR EL BARRANCO DE LA CALA

En las Cortes Valencianas se ha aprobado una Proposición No de Ley para instar a la Generalitat y al Gobierno de España a firmar un convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar para ejecutar las obras de encauzamiento del barranco de la Cala de Finestrat de manera urgente. Al respecto, el alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, agradeció la premura para llevar adelante esta iniciativa. “Es de agradecer la propuesta del PP en las Cortes para firmar este convenio y desbloquear, cuanto antes, las obras del barranco de la Cala. También es de agradecer que esta iniciativa se haya aprobado por unanimidad de todos los grupos en la Comisión de Medio Ambiente. Sin embargo, para mí es solo un paso. Agradezco la iniciativa de todos pero la voluntad tiene que ir acompañada de aportación económica. Solo con voluntad no hacemos obras.” Para el alcalde en estos momentos hay dos cuestiones de máxima urgencia como son conseguir todas las autorizaciones pertinentes de vertidos para encauzar el barranco y la financiación para ejecutar el proyecto. “Cuando llega agua al mar, no solo del pueblo de Finestrat sino también de otros términos municipales, entiendo que la aportación económica debe proceder principalmente de la Generalitat Valenciana porque es el gobierno que ha aprobado todo el planeamiento urbanístico de nuestra comunidad”.

“Ante la previsión de fuertes lluvias el Ayuntamiento tiene que organizar un dispositivo especial porque cada vez que llueve estamos en un sinvivir. Por tanto, doy las gracias por este paso que hemos dado hoy para desbloquear la situación aunque insisto: necesitamos aportación económica y una solución inmediata y factible. Llevamos muchos meses esperando. El consistorio ya presentó su proyecto y ahora confiamos en que las administraciones se pongan a trabajar lo antes posible”.

Por último, el alcalde criticó que a pesar de aprobarse por unanimidad, Compromís se haya negado a que la Generalitat incluya una partida de presupuestos para financiar la obra. “Estamos hablando de una obra que evita accidentes y salva vidas. No podemos esperar más”.