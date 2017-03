 Juventud instala  los bancos ‘customizados’ por el artista Antonio de Felipe

Los seis bancos ‘customizados’ el pasado verano por el artista pop Antonio de Felipe ya tienen ubicación: frente al Centro de Información Juvenil. Los servicios técnicos municipales han instalado esta mañana los bancos, que Antonio de Felipe decoró hace unos meses cuando visitó Benidorm con motivo de su exposición antológica ‘The Best of the Beast’.

La concejal de Juventud y Cultura, Ana Pellicer, ha señalado que estos bancos “forman parte del patrimonio municipal” y ha aclarado que “hasta ahora no se habían instalado en la vía pública porque buscábamos el espacio idóneo para ellos”. “Tenía que ser una ubicación –ha ahondado- acorde a la modernidad de este mobiliario y qué mejor lugar que junto al área de Juventud, que es un espacio dedicado a nuestros jóvenes”.

Pellicer ha recordado que el anterior mobiliario del Centro de Información Juvenil tuvo que ser retirado hace unos meses, debido al mal estado que presentaba.

Además de estos bancos ‘customizados’, Antonio de Felipe dejó más muestras de su arte y creatividad en otros elementos públicos. Concretamente, realizó un mural sobre la imagen del Benidorm de los años 60 que decora la entrada del Museu Boca Calvari, una instantánea del fotógrafo local Francisco Pérez Bayona, ‘Quico’.