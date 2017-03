 EL AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT FIRMARÁ UN CONVENIO CON HIDRAQUA PARA EL ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO DE LA CALA

El alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, anunció ayer jueves la propuesta del gobierno local para firmar un convenio con la empresa concesionaria del servicio de agua en la localidad, Hidraqua, y ejecutar la obra de encauzamiento del barranco de la Cala. Según esta propuesta, que se lleva a pleno el próximo lunes, Hidraqua anticiparía el pago de los fondos de renovación de los próximos años y así el consistorio podría comenzar de manera inmediata la obra cuyo importe total asciende aproximadamente a 1’4 millones de €. Esta propuesta se ha presentado hoy en comisiones informativas y el próximo lunes se someterá a votación de todos los grupos políticos en la sesión plenaria.

Al respecto, el alcalde explicó que el encauzamiento del barranco es una obra urgente de 1ª necesidad. “Mientras la Generalitat se para a discutir si nos aportan dinero o no, nosotros nos ponemos a trabajar porque quien se juega el tipo cada vez que llueve son los ciudadanos de Finestrat. Así que vamos a intentar solucionar un problema histórico de inundaciones que viene de muchos años atrás y que nos ocasiona no solo daños materiales sino la pérdida de vidas, como desgraciadamente ha sucedido”. El pasado 21 de marzo las Cortes Valencianas aprobaron una Propuesta No de Ley para instar a la Generalitat y al Gobierno de España a firmar un convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar y ejecutar las obras de encauzamiento del barranco de la Cala de Finestrat de manera urgente. “Sin embargo y a pesar de la urgencia, no hablaron de aportación económica. Por tanto, este Ayuntamiento ha tomado una decisión valiente y comenzará la obra con la colaboración de Hidraqua. Ello no quita que exijamos al Gobierno Central y a la Generalitat que aporten fondos pues las aguas que vierten al barranco no llegan solo desde Finestrat”.

A falta de algunas autorizaciones pertinentes sobre vertidos, la intención del consistorio es comenzar las obras cuanto antes. “Tenemos un proyecto técnico que ya cuenta con la autorización de la CHJ y consiste en habilitar un tramo de escollera para reducir la corriente de agua y después soterrar todas las pluviales hasta la desembocadura al mar”, indicó el alcalde. La urgencia de la obra motiva su inicio inmediato de modo que antes del verano se centrarían los trabajos en el interior del barranco y el grueso de las canalizaciones se haría una vez finalizada la temporada estival. “De todos modos, añadió el alcalde, el calendario viene marcado por la urgencia de la obra. Estoy convencido que todos los vecinos de la Cala apoyarán esta medida. Y espero que al apoyo ciudadano también se sumen los grupos políticos de la oposición”.

Por último, el alcalde agradeció la colaboración de la empresa concesionaria, Hidraqua, “para encontrar las soluciones jurídicas, técnicas y económicas que han hecho posible la ejecución de una obra de máxima urgencia con la que pondremos solución a un problema histórico de la Cala de Finestrat”. Además de la financiación de la obra del barranco en la Cala, el acuerdo con Hidraqua incluye actuaciones de nueva implantación de infraestructuras de aguas pluviales en el casco urbano valoradas en un importe aproximado de 1.300.000 €.