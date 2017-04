 CONCURSO PARA CAPTAR LAS MEJORES IMÁGENES DEL MERCAT EN FINESTRAT

Ya queda menos para la celebración del Mercat Gastronòmic i Tradicional de Finestrat y desde la organización han impulsado la convocatoria de un concurso de fotografía para captar las mejores imágenes de este evento.

Con el título “Encants de Finestrat”, este certamen tendrá una categoría general en la que el tema central de la fotografía será el propio municipio, tanto el casco histórico como la playa de la Cala. “Además, habrá una categoría específica, indicó la edil de Mercados, Amelia Mayor, para motivar a los visitantes a captar la imagen más vistosa, pintoresca y original de nuestro Mercat Gastronòmic i Tradicional que celebramos el fin de semana del 22 y 23 de abril”. Para este año ya han confirmado su presencia el famoso cantaor de música tradicional valenciana, Pep el Botifarra. También estará en Finestrat el cantacançons, Dani Miquel, uno de los referentes actuales de música infantil valenciana “que recupera canciones tradicionales y las adapta a ritmos de rock, ska y o samba”. Además, visto el éxito de la pasada edición, la Associació de Dones volverá a sacar los fogones a la calle para elaborar las recetas más típicas de Finestrat. “Esos momentos culinarios, junto a las actuaciones teatrales, la animación de calle y la ornamentación de los puestos nos brindará un escenario perfecto para participar en este concurso de fotografía”, añadió la edil.

Bases del concurso “Encants de Finestrat”

Las bases del concurso establecen que las fotografías pueden ser en blanco y negro o color. La técnica artística es libre (aunque no se admiten fotomontajes) y cada participante puede presentar un máximo de 2 por categoría (general y mercat). Las imágenes deben ser inéditas y no haber sido premiadas en otros certámenes ni publicadas en ningún medio (incluido Internet). Para participar, pueden enviarse por correo electrónico a la dirección turisme@finestrat.org, indicando los datos personales (nombre y apellidos, DNI/NIF/NIE, email y teléfono). El tamaño de cada fotografía no puede ser inferior a 1024 píxeles, ni superar los 5Mb. El plazo para participar en el certamen permanecerá abierto hasta el 12 de mayo. En cuanto a los premios, serán iguales para cada categoría: 150€ para el 1º, 100 € para el 2º y 50€ para el 3º.

La concejala de Mercados, Amelia Mayor, animó a la ciudadanía a aprovechar las vacaciones de Semana Santa para sacar la cámara y participar en este certamen fotográfico. “En abril la luz y el color son muy especiales. Por eso, estoy segura que nos van a llegar imágenes fabulosas de la playa y también del pueblo de Finestrat. Y para el fin de semana del Mercat, espero que vengan a nuestro casco histórico a disfrutar de esta propuesta de ocio y, al mismo tiempo, capturar alguno de sus instantes más especiales”.

El Mercat Gastronòmic i Tradicional está organizado desde la Concejalía de Mercados en colaboración con la empresa local Íbero y la Associació de Dones de Finestrat.