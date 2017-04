 Homenaje a José Soler con la entrega del Premi l’Alfàs 2017

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi entregó a José Soler Pérez el Premi l’Alfàs 2017, un galardón con el que la concejalía de Cultura y Patrimonio reconoce la trayectoria de personas y entidades del municipio que destacan por su aportación a la sociedad. En esta edición, el galardón ha recaído en José Soler, vecino del Cautivador y coautor del libro ‘Historia de un legado’, en el que se documenta la llegada del Santísimo Cristo del Buen Acierto al municipio y se pone en valor la figura del canónigo Pascual Baldó.

El alcalde de l’Alfàs, Vicente Arques, y la edil de Cultura y Patrimonio, Mayte García, han hecho entrega del galardón, una pieza del artista Pepe Azorín, a José Soler justo antes de comenzar el ‘Concierto de Primavera’ de la Sociedad Musical La Lira de l’Alfàs.

“Este año hemos querido reconocer a José Soler por todo el trabajo de investigación histórica realizado en torno a la llegada del Cristo a l’Alfàs del Pi y por su aportación a la fiesta de Sant Vicent del Captivador y a la unión de tres municipios -l’Alfàs del Pi, La Nucía y Altea- en torno a la ermita de Sant Vicent”, ha explicado la edil de Cultura y Patrimonio, Mayte García.

José Soler Pérez siempre ha sido un firme defensor de la ermita de Sant Vicent, de sus fiestas y del paraje del Cautivador. Un vínculo con el lugar en el que nació. Doctor en Psicología por la Universidad de Valencia, desde 2002 es uno de los socios fundadores y promotores de la Associació Segon Centenari de l’Ermita de Sant Vicent del Captivador. Por otro lado, la investigación en torno a la llegada del Santísimo Cristo del Buen Acierto y a la figura de Pascual Baldó le llevó a consultar, junto a Rafael Frías y Ángela Castillejo, hasta 60 instituciones civiles y eclesiásticas, e incluso el Archivo Secreto Vaticano, para documentar la historia de una imagen que es muy querida y venerada por toda la ciudadanía de l’Alfàs del Pi, investigación que ha quedado plasmada en el libro ‘Historia de un legado’.

El Premi l’Alfàs se entrega durante la celebración de la Semana Cultural l’Alfàs amb Història. Entre los premiados en ediciones anteriores se encuentran el Club Noruego, la Sociedad Musical La Lira, la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de l’Alfàs, Concha Devesa, la familia Mendoza, Vicenta Devesa y la familia Pérez Iborra.

Este evento tiene como principal finalidad conmemorar la segregación de la Baronía de Polop y la creación del nuevo municipio de l’Alfàs del Pi, un hecho que tuvo lugar el 16 de abril de 1836. “El objetivo de estas jornadas es poner en valor los diferentes aspectos históricos, sociológicos, económicos y culturales relacionados con el pasado del municipio”, ha señalado el alcalde, Vicente Arques.

La primera edición, celebrada en 2012, se centró en el pino de la plaza Mayor. En el año 2013, coincidiendo con el 150 aniversario de la construcción del faro de l’Albir, giró en torno a este edificio tan singular. En 2014, la Semana Cultural eligió como tema la importancia histórica, religiosa y simbólica del Santísimo Cristo del Buen Acierto en la cultura y en la sociedad de l’Alfàs del Pi. En 2015, se aproximó a los recuerdos escolares de los alfasinos, coincidiendo con la puesta en valor de les Escoles Velles. En 2016, abordó la conmemoración del 350 aniversario del Reg Major de l’Alfàs y Benidorm. Finalmente este año se ha dedicado a la cocina tradicional del municipio.

Tras el acto de entrega del Premi l’Alfàs 2017, la Sociedad Musical La Lira ha ofrecido su tradicional ‘Concierto de Primavera’. Dirigida por Salvador Tur, la banda alfasina ha intepretado un programa en el que se han incluido ‘Man in the ice’ y ‘Around the world in 80 days’, dos obras del compositor austríaco Otto Schawarz, junto al pasodoble ‘Roberto Forés’, de Ferrer Ferrán, y los poemas sinfónicos ‘Teseo’ e ‘Imperator Carlomagno’, de Guillermo Ruano y Pere Sanz, respectivamente.