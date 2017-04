 FINESTRAT CELEBRA UNA CHARLA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DELITOS DESTINADA A LAS PERSONAS MAYORES

Caminar por la parte interior de la acera, colocar el bolso en el lado de la pared, no llevar anotadas las claves de las tarjetas de crédito o no comprar en páginas de Internet que no garanticen la seguridad de los datos. Estos son sólo algunos de los consejos que recibirán las personas mayores de Finestrat que asistan el próximo miércoles, 26 de abril, a la charla que organiza la Concejalía de Bienestar Social en colaboración con la Guardia Civil del cuartel de Finestrat dentro del “Plan Mayor Seguridad”.

“Nuestros mayores constituyen un colectivo muy vulnerable que necesita una protección especial, señaló la concejala de Bienestar Social, María Llorca. “De ahí que sea tan importante celebrar esta charla en la que adquirirán pautas muy fáciles de aplicar en su vida diaria para evitar que sean víctimas de cualquier tipo de delito”. La charla se celebra tanto en el casco histórico como en la Cala “para facilitar que cualquier persona interesada pueda acudir a las explicaciones”. En el Centro Multiusos de la Cala será el próximo miércoles 26 de abril, a las 18:00 horas y, esa misma tarde, a las 19:30 horas, se repetirá en el salón de actos de la Casa de Cultura.

Las recomendaciones que recibirán los asistentes se corresponden a diversos aspectos de la vida cotidiana como andar por la vía pública, ir de viaje, acudir al banco o navegar por Internet. La edil de Bienestar Social, María Llorca, enumeró algunos consejos que deben seguir en la vía pública “como utilizar preferiblemente bolsos de asa o que no lleven correa; cuando salen de viaje, no perder de vista su equipaje ni aceptar maletas o bolsos de personas que no conocen. En su domicilio, les recomendamos desconfiar de aquellos técnicos a los que no hayan llamado previamente. Otro momento delicado es la visita a los bancos donde les aconsejamos no llevar anotadas sus claves en ningún papel”. Las recomendaciones en materia de seguridad también abarcan el uso de Internet “pues deben ser cautos con la difusión de sus datos personales, desconfiar de las grandes ofertas y de los supuestos mensajes donde les piden claves secretas o números de las tarjetas bancarias”.

La charla sobre el “Plan Mayor Seguridad” que impartirá el comandante y un agente del puesto de la Guardia Civil de Finestrat también incluye pautas en caso de ser víctima de un delito. En este sentido recomiendan mantener la calma para fijarse en detalles que puedan identificar al delincuente o recordar los números de contacto de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062) para llamar cuanto antes.