 Unos 700 deportistas participan el domingo en Benidorm en la 1ª etapa del triatlón ‘Triwhite Cup’

Unos 700 deportistas de 150 clubes nacionales participarán este domingo, 23 de abril, en Benidorm en la primera etapa de la VI Triwhite Cup, el circuito de Triatlón más importante y popular del Mediterráneo y que se desarrolla en tres comunidades autónomas: la valenciana, Región de Murcia y Andalucía.

La concejal de Deportes de Benidorm, Ana Pellicer, ha informado que esta prueba, organizada por White Go For It con la colaboración del Ayuntamiento, se disputará en tres categorías diferentes: Olímpica, Sprint y Supersprint”. La primera, saldrá a las 08.00 horas de la confluencia de l as avenidas Vicente Llorca Alós y Murtal, en la primera línea de la playa de Poniente, y en ella los triatletas deberán cubrir 1.500 metros a nado para después recorrer 40 kilómetros en bicicleta y concluir con 10 de carrera a pie.

En la categoría Sprint, tendrá su salida a las 10.30 horas, los participantes nadarán durante 750 metros antes de enfrentarse a 20 kilómetros en bicicleta y a 5 de carrera a pie. Por último, sobre el mediodía tomarán la salida los triatletas inscritos en categoría Supersprint, que deberá nadar 300 metros, pedalear durante 10 kilómetros y cubrir a pie una distancia de 2,5 kilómetros.

Pellicer ha destacado que la Triwhite es “una prueba con diversidad en las categorías, lo que posibilita la participación y disfrute de todo los triatletas, ya sean profesiones, amateurs o iniciados”. Asimismo, ha destacado el importantísimo volumen de inscritos; y ha añadido que con pruebas como ésta “Benidorm consolida su apuesta y oferta en del segmento del turismo deportivo”.

El plazo de inscripción está abierto hasta esta medianoche.

En etapas sucesivas, la Triwhite Cup viajará a Alicante, Sevilla, Carboneras y San Javier.