 Más del 20% de valencianos trabaja en un entorno ruidoso

España es el segundo país más ruidoso del mundo. El elevado nivel de ruido existe no sólo en la calle o el hogar, sino también en el puesto de trabajo. Así lo reconoce más del 20% de valencianos, que consideran que su entorno laboral es “ruidoso”. Otro 73% afirma que el ruido le dificulta la concentración en el trabajo.

Esta es una de las conclusiones del “Primer Estudio Gaes sobre el ruido en España”, que se presenta con motivo del Día Mundial de la Concienciación contra el Ruido en el marco de la campaña “Todos pintamos contra el ruido”. La campaña, que se presentará mañana en Madrid, contará con la participación ciudadana a la hora de crear un gran mural reivindicativo contra el ruido diseñado por el artista de reconocimiento nacional, Juan Diaz-Faes.

Y es que cerca de 9 millones de personas en España conviven a diario con niveles de ruido superiores a los 65 decibelios (dB), el máximo recomendado por la OMS. Según los expertos, la concienciación es clave y empieza por tomar medidas uno mismo. “Si no podemos evitar convivir con niveles elevados de ruido, debemos tomar medidas para proteger nuestros oídos y prevenir una posible pérdida auditiva”, afirma el Dr. Juan Royo, otorrinolaringólogo. Sin embargo, y a pesar de estas recomendaciones, 9 de cada 10 valencianos no se protegen contra el ruido.

Otras medidas de prevención que están al alcance de todos son moderar el tono de voz (un 76% considera que en nuestro país se habla demasiado alto) y utilizar un volumen adecuado cuando escuchamos música (un 28% no lo hace), vemos la televisión (el 17% no lo hace) o escuchamos la radio (un 14% no lo hace).

A un 36% de los valencianos el ruido les afecta en el estado de ánimo. Las obras en la calle (68%), las obras del vecino (48%), el tráfico (38%), la televisión y la música del vecino (19%) y el sonido de los fines de semana en la calle (8%) son los ruidos que más molestan a los valencianos.