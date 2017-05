 Alfaz aprueba las normas que regirán el funcionamiento del Consistorio a partir de ahora

El Pleno del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi procedía a la aprobación definitiva del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que, entre otros aspectos, regulará el funcionamiento de las sesiones plenarias y los distintos órganos de representación. El punto se ha aprobado por mayoría, con los votos a favor del PSPV-PSOE y del edil no adscrito Willy Leeman.

El ROM es un refundido de normas que se apoya en la legalidad establecida por el ROF, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. Se trata de un documento que sirve para regular el funcionamiento interno del consistorio y adecuarlo a las nuevas leyes de régimen local.

De otro lado, se ha aprobado por unanimidad la solicitud de inclusión del proyecto de cubierta de la pista polideportiva anexa al recinto multiusos en el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios para 2018. “El presupuesto de licitación asciende a 354.000 euros y lo que solicitamos es la concesión de una subvención de 230.000 euros, lo que equivale al 65% del coste de la obra”, ha declarado el portavoz del equipo de Gobierno, Toni Such, quien ha subrayado que “se trata de un proyecto para el que el consistorio alfasino viene solicitando ayuda supramunicipal desde hace varios años”.

Durante la sesión plenaria se han debatido varias mociones presentadas por los distintos grupos políticos que conforman la corporación municipal. Por unanimidad ha salido adelante la propuesta de Ciudadanos referida a la rebaja del tipo de IRPF del níspero y el apoyo a otros cultivos de referencia en la zona, como son los cítricos o los almendros.

Así mismo, por unanimidad se ha aprobado otra moción de Ciudadanos solicitando que se inste a Hidraqua a recalcular las facturas de la ciudadanía alfasina durante los meses de diciembre, enero y febrero, con el fin de que no se computen los días que no fueron aptos para el consumo.

Por mayoría ha salido adelante la moción presentada por el grupo Canviem entre Tots (CET) para declarar a l’Alfàs del Pi como municipio opuesto a la aplicación del Acuerdo Económico y Comercial Global. Este punto ha contado con los votos a favor de CET, PSPV-PSOE y del edil no adscrito Willy Leeman, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra de los cuatro concejales no adscritos del Partido Popular.

Finalmente, durante la sesión plenaria también ha sido rechazada por mayoría una moción presentada por Ciudadanos sobre la adopción de medidas derivadas de las plusvalías en la transmisión de inmuebles.