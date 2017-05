 Benidorm reconoce con la “Distinción Europa” la labor de Santiago Martínez-Cava

El Ayuntamiento de Benidorm ha reconocido este martes al director del aeropuerto Alicante-Elche, Santiago Martínez-Cava Arenas, con la ‘Distinción Europa’. La concesión de esta distinción a Martínez-Cava coincide con la celebración del 50 aniversario de la apertura del aeropuerto, “una efeméride que vuelve a poner de relieve la enorme trascendencia e importancia que tuvo para Benidorm la puesta en marcha de estas instalaciones”, ya que además de “un revulsivo primordial para el sector turístico” fue también clave en “el desarrollo económico y social de la provincia”.

Santiago Martínez-Cava Arenas ha recibido la ‘Distinción Europa’ de manos del alcalde, Toni Pérez, en un acto institucional celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benidorm en el que anualmente se conmemora el origen de la Unión Europea. Un acto al que han asistido los miembros de la corporación; el cónsul de Noruega, Jan Arlid Nilsen; miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; representantes de la Comissió de Festes Majors Patronals, de l’Associació de Penyes y del Grupo Carta de Poblament; e integrantes de colectivos sociales, vecinales y culturales.

En su discurso institucional, el alcalde ha destacado “la trayectoria ejemplar “de Martínez-Cava Arenas durante la década que lleva al frente del aeropuerto de Alicante-Elche; un periodo en el que se ha mostrado “siempre sensible a las necesidades de conectividad aérea que planteaba el sector turístico en general, y nuestra ciudad en particular”. Pérez ha recalcado que el aeropuerto de Alicante-Elche está situado entre “los mejores de España y Europa”, con un crecimiento que le ha llevado a cerrar 2016 con 12.344.495 pasajeros.

El propio Martínez-Cava ha adelantado que el crecimiento del aeropuerto seguirá este año, y que al término de 2017 “se superarán los 13 millones de pasajeros”. Un hito que será posible “gracias a Benidorm” que es “el motor turístico de la provincia”. “No se puede concebir el crecimiento del aeropuerto sin Benidorm”, ha afirmado el director de la terminal.

En este sentido también se ha pronunciado el alcalde, que ha señalado que “Benidorm no habría podido convertirse en el primer municipio turístico de la península si no hubiese tenido un aeropuerto cerca”, de la misma manera que éste “no batiría cada año nuevos records históricos en número de vuelos y pasajeros, si no estuviera a poco menos de 60 kilómetros de Benidorm”.

El alcalde ha remarcado que la distinción a Martínez-Cava es “un reconocimiento hacia aquellos” que como él “contribuyen a tender puentes a Europa, a unir todas las orillas de un continente que queremos hacer cada día más fuerte, más unido y más próspero”.

Así, Pérez ha defendido “los valores de solidaridad, dignidad y libertad sobre los que se construyó la Unión Europea” frente a los “populismos de nuevo cuño y delirios separatistas” que quieren “desagarrar esa idea de Europa desde dentro” y que suponen “una amenaza” para el proyecto europeo. El alcalde ha asegurado que “el Brexit no fue una buena noticia para Europa y hay que apostar porque no se extienda ese nefasto ejemplo”.

El alcalde ha incidido en que “hay que renovar permanentemente la vigencia” de estos valores éticos que imperan en Benidorm, así como “involucrar a las nuevas generaciones en la vida social y política europea”. Un mensaje que ha lanzado especialmente a los alumnos de 5º de Primaria que han asistido al pleno institucional, horas después de haberse examinado sobre la Unión Europea dentro de la asignatura de Ciencias Sociales.