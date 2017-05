 Antonio Pérez y la Concejalía de Deportes dan la espalda al Benidorm CD y mantiene una deuda con el club desde 2015

La documentación a la que ha tenido acceso MB Noticias evidencia el poco interés que el Alcalde de Benidorm y la Concejalía de Deportes muestran por el principal equipo de fútbol de la ciudad. El pasado mes de abril el presidente del primer equipo, Adolfo Murillo, solicitaba a la edil de Deportes la utilización de los campos 1 y 2 de la instalación “Antonio López” en horario matinal desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del meidodía en lo que queda de temporada y la siguiente. Horario que no interrumpe la utilización de los campos por parte de los escolares que en ese momento tienen horas lectivas. Una petición que busca poder desarrollar los entrenamientos dentro de una escuela de alto rendimiento y academia de jugadores. La respuesta sorprendía a todo el club ya que en la misma no reconocían al propio Adolfo Murillo como presidente del primer equipo, a pesar de que desde la Fundación Comunidad Valenciana Benidorm CD, a la que pertenece, se informó al Ayuntamiento vía registro que era Murillo el máximo responsable del primer equipo. También es sorprendente porque los políticos de la ciudad no han dudado en compartir palco con Murillo cuando acuden a algún partido, reconociendo así su figura como máximo responsable. Así con todo la respuesta fue negativa.

De Navarro a Pérez

Esta no es la única vez que el Consistorio ha dado la espalda al Benidorm CD. En mayo de 2015 y después del calamitoso paso de Jaime Doménech por el desaparecido Benidorm CF, el Ayuntamiento de Benidorm en un convenio firmado por el entonces alcalde, Agustín Navarro, se comprometía a abonar al club más de 61.000 euros en concepto de patrocinio. Dicha cantidad debía abonarse a través de la Fundación Turisme Benidorm y se realizó justo antes de la llegada de Antonio Pérez a la Alcaldía. El equipo ha lucido en su camiseta dicha promoción pero el actual primer edil “no ha mostrado interés alguno en abonar el acuerdo” dejando a la entidad en una situación muy complicada.