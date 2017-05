 L’Alfàs del Pi lleva al Pleno la salida del área comarcal de taxis

El Gobierno municipal, atendiendo la petición del colectivo local de taxistas, aprobará en el pleno de este viernes, solicitar de nuevo a la Consellería la exclusión del municipio del Área de Prestación Conjunta del Taxi de la Marina Baixa.

En caso de no considerarse por parte de la Consellería competente la voluntad del equipo de gobierno, añade el portavoz Antonio Such, “en la misma sesión plenaria se aprobará facultar a la presidencia de este Gobierno para ejercer las acciones legales pertinentes en defensa de los intereses generales municipales, así como para dictar cuantos actos administrativos sean necesarios para ejecutar este acuerdo plenario”

Es el punto más importante a abordar en la sesión plenaria del ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, correspondiente al mes de mayo, que como es habitual se celebra el último viernes de cada mes. Importante explica Such “si recordamos que este Ayuntamiento ya se opuso en su día a la creación del área comarcal de taxis”, en concreto en el expediente de elaboración de la Resolución de 9 de julio de 2012, donde el gobierno municipal socialista de Arques solicitaba que no se llevase a cabo la creación de esta plataforma hasta que no se incluyese a Benidorm entre los municipios que conformarían el área”.

Una plataforma constituida sin el consenso del colectivo local del taxi, que de manera reiterada ha manifestado su disconformidad en el ayuntamiento de l’Alfàs. Al recaer las competencias en Consellería, matiza Such, desde la administración local se ha transmitido desde el primer momento el malestar del sector, por lo que en sucesivas ocasiones se ha pedido a la administración autonómica la exclusión del municipio del Área de Prestación Conjunta del Taxi en la Marina Baixa. Ante la respuesta recibida por parte del Jefe de Servicio de Gestión y Ordenación del Transporte de la Conselleria el pasado 9 de marzo, donde dice textual “no considera en estos momentos la modificación de los municipios integrantes del área de la Marina Baixa”, y estimando que no se han tenido en cuenta las reiteradas alegaciones y solicitudes del equipo de gobierno de Vicente Arques para la exclusión de l’Alfàs del área comarcal de taxis, el pleno de mañana aprobará solicitar de nuevo a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio la exclusión de la localidad de l’Alfàs del Pi del Área de Prestación Conjunta del Taxi de la Marina Baixa, y en caso de no considerarse por parte de la Conselleria competente la voluntad plenaria, apostilla Such “en el pleno de mañana aprobaremos también facultar a la presidencia del equipo de gobierno para ejercer las acciones legales necesarias para salir del área conjunta de taxis”.