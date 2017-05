 L’Alfàs del Pi cierra las cuentas de 2016 con un saldo positivo de 2 millones y medio de euros

La concejal titular del área de Hacienda, Mayte García, ha reiterado el compromiso del Gobierno local por gestionar de la mejor forma posible los ingresos del consistorio, al igual que perseverar en un mayor control de los gastos.

La liquidación del ejercicio de 2016 cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con un volumen de deuda del 68 % “muy por debajo de los límites que fija la legislación que están en un 110%”, ha subrayado la concejal de hacienda al término de la sesión.

Un pleno que se ha posicionado mayoritariamente con el colectivo local del taxi, a excepción de los representantes de Canviem entre Tots, que han votado en contra de la iniciativa del Gobierno socialista.

El pleno ha sacado adelante la iniciativa del Equipo de Gobierno, aprobando solicitar a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio la exclusión de l’Alfàs del Pi del Área de Prestación Conjunta del Taxi de la Marina Baixa. Y en caso de no considerarse por parte de la administración autonómica la voluntad del consistorio, manifestada en la sesión de hoy, se ha facultado al gobierno municipal para ejercer las acciones legales necesarias para ejecutar el acuerdo plenario.

Una propuesta socialista respaldada por los cuatro concejales populares no adscritos a grupo alguno y los dos concejales de Ciudadanos, mientras que no ha sido apoyada por los dos representantes de Canviem entre Tots. El motivo argumentado por los dos ediles representantes del grupo de la oposición que no hay un criterio unánime en el sector local del taxi ya que en l’Alfàs hay 19 licencias favorables a la exclusión y 3 contrarias a dicha medida.

El portavoz socialista Toni Such se ha manifestado muy satisfecho al término de la sesión, destacando la buena gestión del equipo de gobierno fielmente reflejada en los informes de la intervención municipal elevados a pleno.