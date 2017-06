 Almodóbar anuncia su candidatura para presidir el PP de Benidorm y los “renovadores” estudian mover ficha

El senador Agustín Alomóbar anunciaba a través de las redes sociales su intención de presentarse, una vez más, para presidir el Partido Popular de Benidorm. Los malos datos obtenidos en 2013 donde Almodóbar sólo consiguió el 26% de los votos frente al 73% de Manuel Pérez Fenoll parecen no minar la decisión del que fuera presidente de Nuevas Generaciones: “Los que me conocéis sabéis que siempre he tenido una ilusión, que mantengo intacta: presidir el Partido Popular de Benidorm, por ello, una vez celebrado el Congreso Provincial y ante la inminente convocatoria de los procesos de renovación locales y tal como trasladé a la dirección regional del Partido, os comunico que tengo la intención de presentar mi candidatura para presidir el Partido Popular de Benidorm”.

La decisión de Almodóbar evidencia que 4 años después la unión del PP de Benidorm no se ha conseguido. Si entonces Pérez Fenoll consiguió unir en torno a su candidatura a sus afines, a los “renovadores” (corriente nacida en el seno del PP en el año 2012) y a los más cercanos a Sebastián Fernández, hoy parece que la ruptura puede ser mayor. De hecho alguna de las facciones espera saber cual es el candidato oficial que respalda Alicante ya que en las últimas semanas se han planteado los nombres de Antonio Pérez, Manuel Pérez Fenoll y José Ramón González de Zárate. Las propuestas no parecen convencer mucho, y después de garantizar estabilidad en los congresos autonómico y provincial, se valora la posibilidad de presentar un tercer nombre que plante batalla a Almodóbar y al candidato “oficialista”.