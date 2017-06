 L’Alfàs del Pi optimiza el servicio de lavado de contenedores de basura

Un vehículo lava-contenedores ha procedido esta semana a la limpieza a fondo, tanto exterior como interior, de los alrededor de 350 contenedores de Residuos Sólidos Urbanos que hay repartidos por el término municipal de l’Alfàs del Pi. Una acción coordinada por la concejalía de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos, desarrollada en colaboración con la concesionaria del servicio, la mercantil SAV, que tenía como principal objetivo optimizar el sistema de lavado para que el contenedor ubicado en la vía pública no sea un foco de suciedad y malos olores.

Esta mañana el concejal del ramo, Óscar Pérez, ha podido comprobar junto a Miguel Ángel Cuenca y César Casiano, responsables del servicio de recogida de basura en l’Alfàs, cómo opera este vehículo. “Una vez que el contenedor ha sido vaciado por el camión recolector, entra en escena el vehículo lava-contenedor que realiza un lavado in situ, tanto del interior como del exterior”, ha destacado el edil, quien ha indicado que este sistema de lavado se repetirá varias veces durante los meses de verano.

El vehículo está dotado de una cuba de agua limpia-sucia y una cámara de lavado en un lateral que permite la limpieza integral de cada unidad en pocos minutos. Para ello se utiliza una combinación de productos desengrasantes y desinfectantes y de agua caliente a presión. Todo el ciclo de lavado es controlado por el conductor del camión a través de un sistema de cámaras.

“Se trata de reforzar en los meses de más calor el servicio de limpieza de contenedores que actualmente presta la hidrolimpiadora con que cuenta la flota de vehículos de SAV en l’Alfàs”, ha señalado el concejal.

Óscar Pérez ha subrayado, así mismo, la importancia de respetar los sistemas y horarios establecidos por el Ayuntamiento de l’Alfàs para depositar los residuos. “Hay que dejar la tapa del contenedor perfectamente cerrada una vez depositada la bolsa e intentar ceñirse a la franja horaria de ocho de la tarde a doce de la noche, especialmente en verano”, ha declarado.

Asimismo, para la conservación y mantenimiento de las áreas destinadas al reciclaje es esencial la separación de los residuos en los hogares. Actualmente l’Alfàs del Pi cuenta con un centenar de puntos de recogida selectiva diseminados por todo el término municipal.

El concejal ha apelado a la colaboración ciudadana y ha hecho un llamamiento para que no se dejen restos de poda en los contenedores de recogida de basura, pues no son residuos orgánicos y su tratamiento debe realizarse a través de una línea de compostaje. “El vecino que corte el césped o pode sus plantas ornamentales o los frutales de su huerta no puede tirar los restos generados en los contenedores de basura, sino que debe trasladarlos a los contenedores de poda que hay repartidos por el municipio”, ha reiterado el edil.

En l’Alfàs hay 25 puntos establecidos para la recogida de poda y restos agrícolas. La ciudadanía tiene a su disposición el número de teléfono gratuito 900.102.952 al que pueden llamar para aclarar dudas, solicitar información sobre cuál es el punto limpio más cercano, dónde se ubican los contenedores de poda y también concertar citas para el reciclaje de enseres y voluminosos.