 El 40 aniversario del Torneo Voley Playa de la Cala de Finestrat reúne a más de 2.000 personas

Más de 2.000 personas se unieron a la gran fiesta del deporte que se vivió en la Cala de Finestrat con motivo del 40 aniversario del Torneo de Voley Playa 4 x 4 más antiguo de España. Grandes figuras del voleibol nacional e internacional de la talla de Rafa Pascual (elegido 4 veces Mejor jugador del mundo), Javi Bosma (medalla olímpica de plata en Atenas 2004), Garnicka (jugador de la A1 italiana, mejor liga del mundo) y Petrov (jugador búlgaro del FC Barcelona), entre otros. Finalmente participaron 47 equipos, superando en 12 las cifras del año pasado. Por tanto, a largo de toda la jornada 200 jugadores llenaron las 10 canchas habilitadas, llegando a disputar un total de 188 partidos. Para seguir el torneo que organiza el Club Voleibol Finestrat junto a la Concejalía de Deportes, el Ayuntamiento habilitó una grada con capacidad para más de 250 personas que permaneció llena de público durante todo el día.

En palabras del edil de Deportes, David Alarcón, “estamos muy agradecidos a la afición, vecinos y turistas, que ayer se acercaron a celebrar con nosotros el 40º aniversario de nuestro torneo. También a las grandes figuras del voleibol nacional e internacional que aceptaron nuestra invitación y se unieron a este torneo popular que está abierto a la participación de todos los aficionados”. El edil tuvo unas palabras especiales de agradecimiento para Rafa Pascual “porque se ha convertido en el padrino de excepción de este evento deportivo. Además de jugar el torneo ha estado volcado al 100% con la organización, aficionados y alumnos de la Escuela de Voley Playa a los que arropó en la clausura del curso”.

En cuanto a los ganadores absolutos, en modalidad masculina ganó el equipo compuesto por Raúl Mesa (actual campeón de los últimos torneos) junto a Frank Alós (hijo del fundador del torneo, Pedro Alós) y dos grandes figuras que actualmente están en campeonatos nacionales e internacionales Sub 21 de voley playa, César Parejo y Daniel Moreno. El subcampeón fue el equipo “Voley Almoradí” compuesto por jugadores de Superliga 2. Y el tercer clasificado, “Vinimos a por jamones y nos dieron salami”, compuesto por jugadores de 1ª Nacional del Club Voleibol Valencia con nombres tan destacados como Larry Creus, jugador de la A1 italiana, mejor liga de voleibol del mundo.

En modalidad femenina, las ganadoras fueron “Cambiazo total”, equipo compuesto por jugadoras de Superliga como Nuria Pla (varias veces campeona de España), Paola Martínez (actual jugadora del Córdoba en Superliga 1), Jonhy Ciobanu (jugadora del Club Voleibol Altea) y Ana Martínez (ex jugadora del Club Voleibol Finestrat en Superliga 1). En 2ª posición quedaron “Las Alcayatas”, cuarteto procedente del Club Voleibol Xàtiva, todas ellas de Superliga 2. Y, por último, el equipo “Mediterráneo Team”, compuesto por Patri Rius (ex jugadora del CV Finestrat en 1ª nacional) junto a tres jugadoras del CV Alcobendas, de Superliga 1, logró el tercer podio.

Además de casi 200 partidos de voley playa, la Cala de Finestrat acogió ayer varias sesiones de zumba para amenizar la jornada. “También vivimos un momento muy especial con la tarta por los 40 años de historia del Torneo de Voley Playa Cala de Finestrat que quisimos compartir con los árbitros para agradecerles su excepcional labor tanto en el torneo de ayer como en el autonómico del domingo”. El agradecimiento lo hizo extensivo a patrocinadores, colaboradores y a la Federación Valenciana de Voleibol “pues la implicación de todos hace posible que eventos como este se consoliden en el tiempo y se conviertan en un reclamo excepcional para visitar la Cala de Finestrat”, concluyó el edil de Deportes.