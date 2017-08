 L’Alfàs y Diputación acuerdan una mejor gestión de las sanciones de tráfico y circulación

A fin de optimizar el procedimiento de denuncia, gestión y recaudación de las sanciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el pleno del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha aprobado, por unanimidad, un convenio de colaboración con la Diputación de Alicante, para sustituir los boletines de denuncia por la implantación de terminales móviles PDA, según ha informado el portavoz del gobierno, el socialista Toni Such

En la misma sesión se ha propuesto, por mayoría, a Ángela Castillejo como Juez de Paz titular de l’Alfàs del Pi, un cargo que viene desempeñando desde 2005 “con dedicación y profesionalidad, lo que denota su capacidad e idoneidad y así se lo hemos transmitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tras pasar previamente por el pleno”.

Sesión plenaria de carácter ordinario, correspondiente al mes de agosto, celebrada como siempre el último viernes de mes, donde el tema más destacado del orden del día ha sido el convenio suscrito con la Diputación Provincial de Alicante, que permitirá al gobierno local la renovación tecnológica necesaria para realizar un mejor seguimiento de las sanciones de tráfico. “Todas las medidas que repercutan en un mejor funcionamiento de nuestra policía son bienvenidas”. En cumplimiento de lo acordado por parte de Suma Gestión Tributaria, se ha desarrollado un complejo sistema de gestión a través del uso de terminales móviles PDA, en sustitución total o parcial de los boletines de denuncia, según explica el portavoz del gobierno. Los equipos serán suministrados por la entidad provincial a la institución local, “con un software de gestión de sanciones y con los elementos de acceso a los datos de titularidad de los vehículos, así como a otros datos necesarios para la tramitación adecuada de los procedimientos” matiza Such. En definitiva, se articulan los mecanismos que permitirán al Ayuntamiento el uso de los nuevos equipos, y el acceso al sistema de gestión propuesto por Suma gestión Tributaria.

También se ha abordado el calendario festivo para el ejercicio 2018, designando el viernes 9 y sábado 10 de noviembre como los dos días festivos locales, coincidiendo con la celebración de las fiestas de mayor tradición y devoción en la comarca, las Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Buen Acierto y Jubileo que data del año 1857.

Finalmente en la misma sesión plenaria se ha propuesto a Ángela Castillejo para desempeñar el cargo de Juez de Paz titular de l’Alfàs, funciones que lleva realizando “con eficacia” desde 2005. Toni Such se ha referido a los jueces de paz como la figura jurídica más próxima al pueblo, “un mediador de conflictos vecinales que acerca de manera sencilla la justicia a las personas, son jueces legos que desarrollan un papel en la sociedad muy importante, a quienes no mueve el dinero ya que sus sueldos son meramente simbólicos ” apostilla Such.