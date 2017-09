 La biblioplaya de l’Albir se posiciona como uno de los servicios más valorados por los usuarios

Desde su apertura el 15 de julio, y hasta el 31 de agosto, 7.927 lectores han pasado por la biblioplaya de l’Albir. En agosto terminaban los talleres infantiles que han movilizado, en las instalaciones ubicadas en la misma orilla del mar, cada tarde de verano, una media de 25 a 30 menores, contabilizándose un total de 1.359 usuarios menores de edad, una cifra que ha calificado la concejal de playas del Ayuntamiento de l’Alfàs, Rocío Guijarro, de todo un éxito.

En la recta final de la temporada alta, la biblioplaya de l’Albir permanecerá abierta al público hasta el 15 de septiembre. Desde el gobierno local, explica Guijarro, se trabaja durante todo el año en la conservación de uno de los principales atractivos turísticos del municipio, la playa, y uno de los servicios más demandado y mejor valorado por los usuarios durante el verano, matiza la edil, es sin ninguna duda la biblioplaya.

Hasta el próximo 15 de septiembre permanecerá abierta al público la biblioplaya de l’Albir, de 10.00 horas a 13.30 horas, y de 17.00 horas a 20.30 horas, excepto el lunes día de descanso, puntualiza Vicenta Such, técnico al frente de las instalaciones que desde el pasado 16 de junio y hasta el 31 de agosto han frecuentado 8.000 lectores: 6.568 adultos y 1.359 usuarios infantiles, que además han participado no solo del placer de la lectura sino en alguno de los muchos talleres realizados cada tarde.

Con una fiesta de despedida se han clausurado los talleres de manualidades y juegos hasta la próxima temporada, nos explicaba Vicenta Such. Los más pequeños tienen que prepararse para la vuelta al cole, que ya han tenido todo el verano para leer y divertirse junto al mar.

“La biblioplaya se ha consolidado como un punto de encuentro estival, donde los más pequeños leen, juegan, hacen amigos, y en definitiva, se divierten, siempre acompañados de un equipo joven y profesional con el que hacen muy buenas migas, comenta la edil de playas, Rocío Guijarro

Unas instalaciones junto al mar donde se ofrecen a diario los periódicos nacionales e internacionales en papel: prensa Española, Noruega, Holandesa, Belga, Alemana y Británica, pero también cuentan, nos explica Vicenta Such técnico al frente de la biblioplaya de l’Albir, con tres ordenadores, con conexión a la red wiffi gratuita, donde poder consultar por internet toda la actualidad.

El fondo de biblioteca aumenta cada verano con la fórmula de intercambio de libros, activada con éxito años atrás. Son muchas y constantes las aportaciones de ejemplares en distintos idiomas, lo que permite ofrecer lectura en castellano, valenciano, inglés, alemán, holandés, francés, italiano, sueco, noruego, ruso, ucraniano y danés.

Aún quedan, aunque pocos, días para disfrutar de la biblioplaya de l’Albir abierta hasta el 15 de septiembre.