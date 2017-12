 L’Alfàs del Pi abre un Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos domésticos

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi y SAV han abierto un Punto Limpio en la calle Reino Unido para facilitar el reciclaje de una gran variedad de residuos domésticos, desde los más habituales de papel-cartón, vidrio y envases a otros como pilas, sprays, radiografías, aceites, electrodomésticos, enseres, chatarras, restos vegetales o escombros.

Cualquier residente de l’Alfàs puede hacer uso gratuito del nuevo Punto Limpio, que abre de lunes a sábado, de 10:00 a 13:00 horas.

Un televisor o una nevera vieja no se pueden tirar junto al resto de la basura. Contienen sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente, y son demasiado grandes para el servicio municipal de recogida. Para gestionar de forma correcta este tipo de residuos, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi y SAV, empresa concesionaria del servicio de recogida en el municipio, han habilitado un Punto Limpio en la calle Reino Unido, que abre sus puertas hoy.

Un espacio para que la ciudadanía de l’Alfàs del Pi pueda llevar aquellos residuos urbanos de origen doméstico que no se depositan en los cubos de basura. En concreto, el Punto Limpio admite papel y cartón, vidrio, envases, pilas, aparatos eléctricos y electrodomésticos, aceites, escombros procedentes de pequeñas obras domésticas, enseres, chatarras y restos vegetales.

Así mismo, se recogen algunos residuos peligrosos como baterías, aerosoles, radiografías, pinturas y disolventes, tubos fluorescentes, bombillas y pilas alcalinas o de botón.

Se trata, según ha destacado el alcalde, Vicente Arques, de unas instalaciones que permiten “gestionar de forma correcta residuos generados en casa que no pueden depositarse en los contenedores de la calle por contener sustancias peligrosas o ser de gran volumen”.

Los puntos limpios evitan el impacto ambiental de los vertidos incontrolados y contribuyen a darles el final apropiado, ya sea reutilización, reciclaje, valorización energética o eliminación de forma segura en vertederos controlados. “Los metales de los aparatos depositados como el acero se pueden reciclar para poder volver a hacer nuevos productos, o los restos de poda y jardinería pueden convertirse en abonos tras pasar por una planta de compostaje”, ha señalado Miguel Ángel Cuenca, responsable del servicio de recogida en l’Alfàs del Pi.

El horario del nuevo Punto Limpio es de lunes a sábados, de 10:00 a 13:00 horas. Cualquier residente de l’Alfàs puede hacer uso gratuito de este espacio. Sólo se admiten residuos generados por particulares y hay que estar empadronado en el municipio. Además, se deberá presentar el DNI al operario del Punto Limpio.

Por otro lado, la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos (SAV) pone a disposición de la ciudadanía un número de teléfono gratuito -900.102.952- al que pueden llamar para aclarar dudas, solicitar información y también concertar citas para el reciclaje de enseres de gran tamaño y voluminosos.

Desde el consistorio alfasino se han marcado como objetivo promover y potenciar el valor y la necesidad social del reciclaje, ya que con esta sencilla acción contribuimos a la mejora del medio ambiente y a la sostenibilidad del planeta. Además, el reciclaje en origen de residuos tiene también un retorno positivo en la economía municipal, ya que los ayuntamientos pagan por cada kilo de residuos que se produce en su ciudad pero, al mismo tiempo, ingresan por cada kilo de residuos que se recicla. Por lo tanto, reciclando más, el Ayuntamiento podría reducir sus gastos e incrementar sus ingresos.

Actualmente l’Alfàs del Pi cuenta con un centenar de puntos de recogida selectiva diseminados por todo el término municipal, a los que hay que sumar el nuevo Punto Limpio de la calle Reino Unido y el que se abrirá en 2018 en la zona de l’Albir. Así lo ha destacado el alcalde, Vicente Arques, tras la visita que ha realizado esta mañana a las nuevas instalaciones junto a los ediles de Medio Ambiente, Rocío Guijarro, y de Limpieza Viaria, Óscar Pérez.

La evolución del reciclaje de residuos domiciliarios en l’Alfàs del Pi ha ido in crescendo. Los datos de reciclaje de envases, papel-cartón, vidrio y poda reflejan cada año en l’Alfàs una tendencia al alza, con incrementos que oscilan en 2016 entre los 10.000 y los 230.000 kilos, según el tipo de residuos.

Para seguir mejorando las cifras de reciclaje selectivo y lograr un municipio más limpio y más respetuoso con el medio ambiente, desde el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana. Se trata de una sencilla acción que tiene grandes ventajas para el medio ambiente, la economía y la salud y que, además, puede realizar cualquier miembro de la familia, incluso los más pequeños de la casa.