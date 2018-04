 Finestrat recibe a 400 vecinas de la Marina Baixa con la celebración de la “XVIII Trobada de Dones”

Después de 10 años la localidad de Finestrat volvía a acoger la “Trobada de Dones de la Marina Baixa”, un encuentro dirigido a reivindicar de manera conjunta la igualdad de género y la eliminación de la discriminación y la violencia hacia la mujer. Este acto ha congregado hoy a casi 400 vecinas de los municipios de Benidorm, Villajoyosa, Altea, l’Alfàs del Pi, La Nucia, Polop de la Marina, Callosa d’En Sarrià, Orxeta, Relleu, Confrides, Bolulla, Beniardà, Benifato, Benimantell, Guadalest y la localidad anfitriona, Finestrat. De todos estos municipios acudieron también ediles y técnicos de la Mujer y de Igualdad para compartir esta jornada reivindicativa que se organiza desde hace 18 años con motivo del “Día Internacional de la Mujer”.

En sus palabras de bienvenida el alcalde, Juan Francisco Pérez, afirmó que este 8 de marzo ha sido especial “porque ayer asistimos a una movilización histórica y masiva en defensa del papel de la mujer y en contra de las desigualdades que aún sufren las mujeres no solo en nuestro país sino en todo el mundo”. En su intervención el alcalde agradeció la labor de la Concejalía de la Mujer y de la Associació de Dones para conmemorar esta jornada reivindicativa “que no es de partidos, ni de sindicatos, ni una guerra de sexos”, afirmó el alcalde. “Esto es una cuestión de educación en igualdad, de compromiso conjunto de toda la sociedad que debe comenzar especialmente con los más jóvenes para erradicar cualquier tipo de discriminación y violencia hacia la mujer. Y ojalá dentro de unos años, cuando Finestrat vuelva a acoger la Trobada de Dones, no sea para reivindicar sino para celebrar que hemos alcanzado la plena igualdad”.

Por su parte, la edil de la Mujer, Amelia Mayor, también calificó este 8 de marzo como diferente “porque miles de mujeres han salido a las calles para decir que ya está bien. Nuestras abuelas y nuestras madres lograron avanzar mucho en materia de igualdad. Ayer nos lo contaban en la Mesa Redonda que organizó la Associació de Dones. Sin embargo, todavía tenemos que seguir luchando para conseguir una sociedad igualitaria, sin discriminación por razón de género, ni violencia hacia la mujer”. Mayor recordó que en la comarca se trabaja de manera conjunta hacia esta dirección desde el Consejo Comarcal por la Igualdad en la Marina Baixa “y es importante disponer de más recursos para seguir combatiendo, todos juntos, la brecha salarial, las dificultades para conciliar o para acceder a puestos de responsabilidad”.

Después de la recepción por parte de las autoridades en la Plaça de la Unió Europea el programa de actos de la XVIII Trobada ha continuado con dos actividades realizadas de manera alternativa por los asistentes. Por un lado, la visita guiada por los informadores de la Concejalía de Turismo que recorrieron el casco histórico tradicional siguiendo la ruta “Descubre Finestrat”. Y, además, el concierto lírico a cargo del grupo “Camerata Aitana”, en el que cinco mujeres interpretaron una cuidada selección con piezas de ópera y zarzuela. En concreto, actuaron las soprano Pepi Lloret y Teresa Albero, acompañadas por Inés granizo, al violín, Andrea Cantó, al violonchello, y Toñi Llinares, al piano. Este encuentro comarcal culminará con una merienda en la Sala joven de la Casa de Cultura.