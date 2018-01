 Importante victoria para el Benidorm CD frente al todopoderoso UD Castellonense

Partido vibrante y bonito el disputado en el Guillermo Amor en esta jornada, y victoria importante para el conjunto entrenado por Adolfo Soto ante todo un gran equipo como es el UD Castellonense.

En una primera mitad donde el Benidorm Club Deportivo dominó de principio a fin, no solo en cuanto a posesión se refiere, sino también a la hora de generar ocasiones, los locales se adelantarían por mediación de Nikolay, tras un gran disparo de Puncho que golpeó en el poste, y el rechace le calló al dorsal número once, que con frialdad esperó y aguantó para en el momento exacto batir al guardameta foráneo.

No obstante, a pesar de que los primeros cuarenta y cinco minutos fueron todo un deleite para el Benidorm Club Deportivo, que movió la bola a su antojo, no llegaron a materializar el segundo tanto, cosa que en los cuarenta y cinco minutos restantes casi les pasa factura, ya que el UD Castellonense apretó y mucho, generando multitud de ocasiones que, o bien acababan siendo blocadas por el puerta local Miguel Ángel, o bien no acababan entre los tres palos.

Tras que el Benidorm CD aguantara contundentemente todos los arreones del conjunto visitante, un inspirado Borja Mir que salía desde el banquillo para aportar, anotó el definitivo tanto en una finalización perfecta para poner la guinda del pastel en el minuto noventa.

Victoria de vital importancia para el Benidorm CD que aprieta muchísimo los puestos altos de la tabla, dejando todo abierto por el momento y estando a tan solo cinco puntos de la promoción. Ahora los de Adolfo Soto ya tienen el punto de mira en el derbi de la semana que viene, donde se disputará un fulgurante derbi entre los dos equipos de Benidorm, el Ciudad con la vista puesta en salvar la categoría y con la moral por los aires tras vencer a Benigánim al igual que el Benidorm Club Deportivo cada vez más convencido que los play off son factibles este año.