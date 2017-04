 FINESTRAT ADJUDICÓ EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA POR JUNTA DE GOBIERNO PÚBLICA Y ABIERTA A LA ASISTENCIA DE CUALQUIER CIUDADANO

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Finestrat han calificado de rotunda falsedad el comunicado del PSPV-PSOE sobre la contratación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos “porque las Mesas de Contratación y las Juntas de Gobierno donde se ha licitado y contratado este servicio son de carácter público, es decir, abiertas a la asistencia de cualquier ciudadano cumpliendo nuestro compromiso de cercanía, transparencia y acceso a la información. Si el PSPV-PSOE quiere saber cómo se producen las contrataciones en este Ayuntamiento solo tienen que acudir a las Juntas de Gobierno. Otra cosa es que no hayan venido a ninguna en lo que va de legislatura ”, indicó el portavoz del equipo de gobierno popular, Víctor Darío Llinares. Y en el caso de las Mesas de Contratación, además de ser públicas, están compuestas únicamente por técnicos municipales. “Por tanto, no son decisiones políticas como quieren hacer ver, señaló Llinares, sino basadas únicamente en los criterios de los funcionarios expertos en la materia, en quienes confiamos plenamente”.

En cuanto a no llevar este punto a debate a pleno, el portavoz popular recordó al partido socialista en la oposición que estas competencias están delegadas a las Juntas de gobierno pues así fue aprobado a principio de legislatura. “Además de no venir a las Juntas de Gobierno ni a las Mesas de contratación andan faltos de memoria pues no existe obligación legal de llevar esta contratación a pleno ya que esta competencia quedó delegada en la Junta de Gobierno. En este caso lo que ha hecho únicamente la Junta es ratificar el informe de los expertos municipales donde valoran la mejor propuesta técnica y económica para gestionar este servicio. Por tanto, todo se ajusta a la ley y todo sigue los criterios técnicos, por mucho que le pese al partido socialista”.

Respecto a las razones para privatizar el servicio, Llinares explicó que las circunstancias de 2011 a 2017 han variado considerablemente. En primer lugar, en 2011 había tres servicios privatizados por el anterior gobierno socialista: la recogida de residuos sólidos urbanos, su elimin ación y la limpieza viaria. “En aquel momento, la situación económica del Ayuntamiento era tan complicada que no teníamos capacidad para pagar estas tres contratas. Por eso, decidimos rescatarlas”. Seis años después, solo se privatiza la recogida de basura. “Y lo hacemos porque la maquinaria se ha quedado obsoleta. Renovarla implica un desembolso excesivo para este Ayuntamiento. Y el crecimiento demográfico también ha influido. La población en Finestrat no para de crecer. Sin embargo, este consistorio no ha podido ampliar su plantilla para prestar el servicio con todas las garantías”. Además de estas motivaciones, el portavoz del gobierno puso el foco sobre el nuevo pliego “que marcará un punto de inflexión con importantes mejoras como la renovación de todos los contenedores de basura y de los puntos de reciclaje, además de la ubicación de contenedores de poda en zonas rurales.”

Por último, el portavoz aportó otro dato sobre la transparencia: “El procedimiento de licitación que se ha seguido para adjudicar la basura está sujeto a regulación armonizada, es decir, se trata del procedimiento de contratación que establece la ley con mayores garantías de publicidad y transparencia porque además de ser abierto a la participación de cualquier persona, se publica incluso en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por tanto, no nos cabe más difusión, transparencia y accesibilidad a todo el mundo. Lo único que les falta a los del PSPV-PSOE es acudir al Ayuntamiento para enterarse”.