 El Concierto Solidario de Canticorum y Cantares rozó el lleno

Las corales Canticorum y Cantares unieron sus voces el pasado viernes 12 de mayo por la tarde sobre el escenario de l’Auditori de la Mediterrània de La Nucía, para participar en un concierto solidario a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer de La Nucía. Esta actuación tuvo una gran acogida, rozando el lleno de l’Auditori, con un público de diversas nacionalidades.

Este concierto solidario de corales está incluido dentro de la programación especial de l’Auditori de la Mediterrània por su X Aniversario “Deu anys fent cultura 2007–2017”. Para conmemorar esta efeméride del “X Aniversario” la concejalía de Cultura ha programado una serie de actuaciones y actos especiales durante todo el año 2017, como este concierto solidario de Canticorum y Cantares a beneficio de AECC La Nucía. Una nueva actuación que demostró que “la cultura también puede ser solidaria”.

Dos Corales

Bajo la batuta de Guy Verhelst, que también tocó el piano, actuaron de forma conjunta las corales Canticorum y Cantares. Estos dos coros internacionales están formados por residentes de diferentes nacionalidades en las Marinas Alta y Baixa. En la parte musical en el concierto además de Guy Verhelst al piano también intervino al chelo Lutgarde de Neve. Ambos músicos además de acompañar a los coros en sus interpretaciones, también realizaron varios dúos, muy aplaudidos por el público.

Además de las corales también intervinieron los cantantes Matt King, Silje Lyng y Rebecca Troch, que con su humor hicieron más amena la velada solidaria. El baile lo pusieron las niñas y jóvenes de la “Broadway Dance Company”, con diferentes temas.

La “Gala Solidaria de AECC La Nucía” fue presentada por Goya Soriano y Alejandra Soriano. Al finaliza la actuación intervino Lina Cano, presidenta de la Junta Local de AECC La Nucía, quien agradeció a las dos corales, al grupo de danza, al ayuntamiento y todas las personas que hicieron posible el concierto, así como al público asistente, “por la implicación altruista y desinteresada de todas y todos en esta actuación solidaria, a beneficios de la Asociación Española contra el Cáncer”.

Variado programa

Las dos corales actuaron bajo la batuta del belga Guy Verhelst. Algunas piezas fueron interpretadas de manera individual y otras por los dos coros, en las que coincidieron más de 100 personas sobre el escenario de l’Auditori de la Mediterrània de La Nucía.

El programa del concierto fue el siguiente: Cantares y Canticorum, “Love me tender” por Canticorum, “Hallelujah” por Canticorum, “May it be” por Cantares, “Ay linda amiga” por Cantares, “Hymne a l’amour” por Cantares y Canticorum, “Ode andie Freude” por Cantares y Canticorum, “Can´t help falling in love” por Cantares y Canticorum, música pieza “Beethoven…..” por Guy Verhelst y Lutgarde de Neve, “You’re the One That I want” por Cantares y Canticorum, “Kalinka” por Canticorum, “Blaim it ant the Boogie” por Cantares y Canticorum y danza, “We shall overcome” por Cantares y Canticorum y “Love shine a light” por Cantares y Canticorum.