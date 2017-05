 24 horas de Juegos de Rol en el III #EnRÓLate La Nucía

El Centre Juvenil se transformará este sábado 20 de mayo para la tercera edición de “enRÓLate” (#enROLateLaNucia2017), jornada en los que los aficionados al mundo los juegos de Rol podrán disfrutar de multitud de actividades. Como novedad en esta tercera edición habrá torneo e-sport league of legends, música en directo y concurso de cosplay con más de 400 euros en premios. En el III “EnROlate” se podrá disfrutar del softcombat, juegos de rol, juegos de rol en vivo, youtubers, música en directo, charlas y presentaciones de juegos de rol….etc.

La entrada es totalmente gratuita tanto para los inscritos como para el público que se acerque el próximo sábado al Centre Juvenil. En el III EnRÓLate La Nucía habrá una gran zona comercial con tiendas especializadas y editoriales. En total se desarrollarán 20 partidas de rol durante todo el día. La entrada e inscripción es totalmente gratuita. La Asociación “Los Viejos Roleros Nunca Mueren” y la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Nucía han organizado esta tercera edición del enRÓLate La Nucía. Evento que cuenta con el patrocinio de la editorial “NoSoloRol”.

24 horas de Rol “non stop”

El próximo sábado 20 de mayo a las once de la mañana en el Centre Juvenil de La Nucía comenzará la actividad del III #enROLateLaNucia2017 con demostraciones de juegos de mesa y juegos de rol y sala de armas- forja de héroes. Por la mañana comenzarán las eliminatorias del Torneo e-sport “League of Legends”. Después habrá Juegos de Rol en Vivo y Sofcombat (batallas con armas de espuma inyectada). Por la tarde a las 17 horas se realizará el concurso de Cosplay, caracterización y disfraces del personajes de ficción (rol, videojuegos, comic..etc). Este concurso contará con 400 € en premios.

Música en directo

Una de las novedades será la actuación en directo de un grupo de música, los ilicitanos “Gatetemon” a las 21,30 horas en el Centre Juvenil. La música continuará en la tercera edición de “enRÓLate” con una sesión de DJ Glory, cosplayer. Durante todo el día habrá podcasts en directo (radio por Internet que retransmitirá las dos jornadas de #enRÓLateLaNucia2017 con entrevistas a asistentes, organizadores, colaboradores y participantes).

Inscripciones gratuitas

La preinscripción se puede realizar en el Centre Juvenil de La Nucia, cj@lanucia.es o en el 96689 70 70. La inscripción es gratuita y la entrada también es libre para todo el mundo que quiera conocer y descubrir el “apasionante mundo de los juegos de rol”.

“Estas jornadas sobre Juegos de Rol es una actividad que pretendemos consolidar en su tercera edición. Esperamos superar las más de 1.000 personas que pasaron en 2016 en su segunda edición. Serán 24 horas non stop con exhibiciones, torneos, campeonatos y actividades gratuitas para acercar y dar a conocer todo el universo del mundo del Rol. Queremos animar a los jóvenes y no tan jóvenes de La Nucía y la Marina Baixa a participar en #EnROLate. Los aficionados al mundo del Rol disfrutarán de su “ocio” favorito y los que no lo conozcan podrán descubrir todas las disciplinas del mundo de Rol, de forma totalmente gratuita” afirma Mª Jesús Jumilla, concejala de Juventud de La Nucía.