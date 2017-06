 Altea incorpora nueva maquinaria de baldeo con plato rotatorio que ofrece una limpieza más intensiva

La Pública de Desarrollo Municipal (PDM) ha comenzado a utilizar una nueva herramienta de limpieza, el plato baldeador que ya se está usando en varias calles del municipio. ”Esta nueva maquinaria aporta una limpieza más intensiva y de mayor duración. El pavimento de las calles obtiene un aspecto más luminoso y se puede comprobar una gran diferencia entre el antes y el después de las calles tras la aplicación del plato baldeador. El impacto visual es muy evidente aportando a las vías públicas un aspecto más saneado”, explicaba la concejala responsable de la PDM, Imma Orozco.

La limpieza es más profunda ya que la baldeadora utiliza un sistema de decapado mediante la proyección de agua a presión. Además, se evitan las molestias a los comercios porque el agua se proyecte en el suelo y no afecta a los escaparates. En este sentido, cabe resaltar que la limpieza con el plato se lleva a cabo, en la mayoría de los casos, en horario nocturno para evitar las molestias a los vecinos.

Otra de las ventajas que aporta esta nueva maquinaria es su diseño ergonómico que facilita su manejo por parte de los operarios. La baldeadora se ha utilizado ya en muchas calles de nuestra localidad, tales como: las plazas del Ayuntamiento y La Pau; las avenidas Comunitat Valenciana, Corts Valencianes y Jaume I; los paseos de Cap Blanc, Sant Pere, de la playa de l’Espigó y Mediterrani; el passatge Constitució; las calles Garganes, Marina Baixa y Sant Miquel; el tramo de la avenida La Nucia desde la plaza de la Creu hasta la avenida Comunitat Valenciana; la curva de la carretera de Callosa hacia las urbanizaciones y el Mirador de la Iglesia.

”Esta nueva maquinaria ha significado una importante mejora para el servicio, está dando unos resultados muy óptimos con la ventaja de que su adquisición no ha supuesto una alta inversión para la PDM”, añadía Orozco.

Con la incorporación de esta maquinaria los responsables y técnicos del servicio de limpieza municipal de la PDM apuestan por seguir introduciendo mejoras técnicas y organizativas, no sólo para el ahorro, sino mejoras en calidad del servicio. ”Uno de nuestros objetivos principales como equipo de gobierno es que las calles de Altea obtengan el nivel más alto de limpieza y por ello, desde la PDM, que es quien debe materializar esa encomienda, trabajamos para mejorar en todos los aspectos posibles y para ofrecer el mejor servicio para los vecinos y vecinas de Altea”, concluía Imma Orozco.