La historia de Joaquín “el del Betis”

Al conocer a Joaquín, puedes estar seguro de tres cosas. Su amor por el Real Betis brillará, su personalidad extrovertida te encantará y, como todos en el club nos advirtieron, llegará tarde.

Es el tipo de jugador que siempre es el último en salir del campo de entrenamiento y el último en salir de las duchas. Sus compañeros de equipo se rieron cuando se enteraron de que lo estábamos esperando. Había una mirada de conocimiento que decía’ese es Joaquín’.

Durante una hora y media de entrenamiento, el jugador de 37 años fue el centro de atención, bromeando constantemente con sus compañeros de equipo, organizando partidos con sus entrenadores, y luego negándose a dejar escapar una derrota de seis jugadores por equipo, quejándose amargamente en el calentamiento.

Cuando finalmente salió y se sentó bajo el cálido sol sevillano durante una hora para esta entrevista, el afecto que siente por su club de la infancia no podría haber sido más claro.

Es, según sus propias palabras, una “historia de amor”. Uno que comenzó como un chico de 16 años, cuando hacía un viaje de una hora todos los días desde su pueblo natal de El Puerto de Santa María para entrenar con el equipo juvenil del Betis.

“No me llevó mucho tiempo empezar a amar estos colores”, dice a la BBC Sport. “Fue un sueño que tuve cuando era niño, entrenar y jugar para el equipo. Cuando tienes la suerte de hacerlo, lo amas para siempre”.

Joaquín debutó profesionalmente con el Betis a los 19 años en el año 2000. Diecinueve años más tarde, sigue jugando para ellos en la máxima categoría de la liga española, semana tras semana.

El sábado por la noche, Joaquín hará su 513ª aparición en La Liga en uno de los partidos más disputados del fútbol español, cuando el Betis se enfrente al Sevilla en un partido conocido como El Gran Derbi.

El ex internacional español es el capitán del Betis, su jugador más emblemático, y ahora también accionista. Dice que es el “cuarto mayor propietario” del club, habiendo pagado más de 1 millón de euros (860.000 libras esterlinas) por un 2% en 2017.

“Es una manera de devolver algo después de todo lo que me ha dado Betis”, dice. “Me siento y me identifico con este club. Cuando las acciones salieron a la venta, quise contribuir y jugar un papel.

“Ahora bromeo sobre ser el jefe, pero realmente quiero que mis compañeros se identifiquen conmigo. Intento que se sientan como yo me siento, que entiendan lo mucho que significa para tanta gente y que den un poco más en el campo”.

Tras haber irrumpido en escena como un emocionante extremo adolescente, Joaquín se consolidó como uno de los talentos más brillantes de Europa al ayudar al Betis a acceder a la Liga de Campeones y a la Copa de España en 2005, antes de que el Valencia pagara por él el año siguiente el récord de 25 millones de euros (21,5 millones de libras esterlinas) del club.

Se traslada a Málaga en 2011 y al club italiano Fiorentina en 2013, pero regresa al Betis en 2015. Aquí es donde reside su corazón, y en todos los demás clubes en los que ha jugado, ya que siempre se le ha conocido como’Joaquín el de Betis’, el del Betis.

Antes de partir para Valencia, ya se habían hecho otras ofertas importantes, y si hay una sensación de que su carrera nunca estuvo a la altura de las primeras promesas, admite que el amor puede haberse interpuesto en su camino. El fichaje por el Manchester United era una posibilidad en 2003, pero también estuvo a punto de fichar por el Real Madrid.

“Mi padre todavía me dice a veces que mi amor por Betis me hizo perder muchas grandes oportunidades”, dice.

“Sé que perdí la oportunidad de ir a un gran equipo; podría haber sido agradable. Pero ahora cuando miro hacia atrás, veo que no estaba destinado a ser.

“A veces me sigo preguntando qué habría pasado si me hubiera mudado a Madrid. Es cierto que se acercó mucho, el más cercano a suceder, pero sentí que no era para mí”.

Unos 20.000 espectadores acudieron al Estadio Benito Villamarín del Betis para darle la bienvenida a su país cuando volvió a fichar por el Fiorentina hace cuatro años, y el vínculo sigue siendo fuerte.

Una quinta parte de las camisetas que vende el club esta temporada llevan su nombre, y en el Peña Bética Barrio de la Feria, un pequeño bar de aficionados situado en una oscura callejuela del corazón de Sevilla, los aficionados se iluminan con la mención de su nombre.

“Joaquín es un símbolo del club”, dice el aficionado Antonio Brea. “Cuando juega, da al equipo una sensación de seguridad, de poder, de amor.

“Espero que pueda jugar hasta los 40 años. Está en muy buena condición física, como Ryan Giggs”.

En la Peña, repleta de hombres, mujeres y niños y uno de los 450 bares de todo el mundo, Tim Tooher, un expatriado inglés, explica un poco más sobre la complicada relación de los seguidores del Betis con su club.

“Cuando la gente me pregunta de dónde soy, digo que soy sevillano pero que soy’Betico’, está en la vanguardia de lo que la gente siente que es”, dice. “Pero hay una autoidentidad masoquista.”

Añade Brea: “El Betis es como el amor, disfrutas pero también sufres.”

La vitrina de trofeos del Betis no está repleta. Han ganado la liga española sólo una vez, en 1935, bajo la dirección del entrenador irlandés Patrick O’Connell.

El yoyó del club estuvo entre las dos primeras divisiones durante gran parte del siglo XX y desde el año 2000 ha descendido cuatro veces de la Liga. Sin embargo, después de haber regresado a la máxima categoría en 2015, se ha logrado una mayor estabilidad, si no una mejor posición.

La lealtad ha sido un rasgo característico de los seguidores del Betis, que se enorgullecen de seguir con su equipo. Ahora, al igual que Joaquín, están desempeñando un papel importante en la transformación del club.

La temporada pasada el Betis terminó sexto, un puesto por encima del Sevilla. Eso significó un regreso al fútbol europeo después de tres años de ausencia, y esta vez llegaron a la fase de eliminatorias de la Europa League. Se proclamó campeón de su grupo por delante del AC Milan, pero perdió contra el Rennes francés en los últimos 32 minutos. Sus rivales, el Sevilla, han ganado esa competición en cinco ocasiones desde 2006.

A principios de temporada, Joaquín se impuso en casa al Sevilla por 1-0. También marcó cuando el Betis venció al Barcelona por 4-3 en noviembre, consiguiendo su primera victoria en el Camp Nou en más de 20 años.

Cuando el presidente Ángel Haro y el consejero delegado José Miguel López Catalán tomaron el relevo hace tres años, ninguno de los dos tenía experiencia futbolística. Haro tiene experiencia en energías renovables, mientras que López Catalán dirige una empresa de videojuegos, pero ambos son fans del Betis desde hace mucho tiempo.

Comenzaron a vender acciones en el Betis y 14.000 fueron adquiridas por aficionados, ex-jugadores, entrenadores y celebridades – alrededor del 55% del club es ahora propiedad de aficionados comunes.

Sentado en el borde del terreno de juego, bajo un cielo azul sobre el vasto estadio de 60.000 localidades del Betis -el cuarto más grande de España- López Catalán explica el “proyecto”.

Señala una pulsera con las palabras’hora Betis hora’, que significa’ahora Betis ahora’.

“Fue un momento en el que si no cambiamos el Betis, no comparamos al Betis con un club moderno, entonces podríamos estar todavía en la segunda división y no competir como ahora, en Europa, con el objetivo de terminar cuarto, quinto o sexto en la liga”, dice.

“Tenemos un mensaje importante en el estadio en un cartel que dice:’De padres a hijos, de abuelos a nietos, una pasión llamada Betis'”.

“Se ve cómo las empresas chinas, americanas o árabes llegan a Europa y es muy atractivo tener un club propio. Eso es algo que queremos evitar. Queremos que los aficionados sean los dueños del Betis, el futuro del club. Vemos a Betis como una familia, una de las cosas más importantes de tu vida”.

El club reconoce la importancia de atraer a los aficionados más jóvenes. De los 50.000 abonos (tienen otras 10.000 personas en lista de espera), 14.000 fueron vendidos a menores de 14 años por 79 euros cada uno.

“Ese es el futuro para nosotros”, añade López Catalán. “Puede afectar a nuestros ingresos con estos billetes, pero eso no es tan importante”.

Regresa a la Peña y verás a los niños vestidos de verde y blanco cantando las canciones del club. Tooher explica cómo su hija de cuatro años quería que su fiesta de cumpleaños se celebrara allí.

“Aún no entiende de fútbol, pero es Bética. En su corazón ella es verde y blanca, ya es algo profundo”, dice.

Históricamente, el Betis ha sacado a sus seguidores de la clase obrera de Sevilla, con la percepción de que la élite favorece al equipo de más reciente éxito de la ciudad, el Sevilla.

Andalucía tiene una tasa de desempleo de más del 20% -la más alta de España- e históricamente ha visto a los aficionados del Betis abandonar la zona en busca de oportunidades en otros lugares. Pero como dice el director de comunicaciones del Betis, Julio Jiménez Heras: “La gente llevaba en su maleta a sus familias y al Betis”.

Las penas han aparecido en todo el mundo. Hay uno en Londres, otro en Blyth, en el noreste de Inglaterra -debido en gran parte al equipo local Blyth Spartans, que viste los mismos colores-, además de Edimburgo, Dublín, Nueva York, Miami, Ciudad del Cabo y Argentina. En el noreste de España, Cataluña tiene entre 30 y 35 años.

El Betis es uno de los clubes más grandes del país y le gusta decir que es el cuarto de una serie de categorías: tamaño de los estadios, abonados, audiencia televisiva y seguidores de los medios sociales.

“Queremos poner al Betis en el mundo”, dice López Catalán.

De vuelta entre las calles naranjas del barrio sevillano de Heliópolis, toda la atención se centra en el derbi del sábado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, a sólo 4 km del estadio del Betis.

El Betis ha ganado los dos últimos derbis y otra victoria podría ser crucial para la rivalidad de esta temporada. Son novenos y el Sevilla quinto, con seis puntos entre ellos. Está en juego un posible puesto europeo.

También está el drama añadido del partido que tiene lugar el día antes de una de las fiestas más grandes de la ciudad, la Semana Santa. El derbi es el partido más importante de la temporada, una ocasión intensa. La rivalidad es profunda. Como dice Brea en la Peña: “Las familias están divididas.”

Es poco probable que veas el color rojo en el estadio del Betis. Es el color de Sevilla. Cuando el Betis se asoció con Coca-Cola, pidieron que se cambiara el logotipo a verde en el estadio. Afirman ser uno de los primeros clubes, junto con Boca Juniors de Argentina, en recibir la solicitud. Un empleado del club dice que nunca dejaría que su hijo se pusiera rojo.

“No es común la forma en que esta ciudad vive el fútbol”, dice Joaquín.

“Todo se detiene. No conozco otra ciudad que viva el fútbol de esta manera. La gente se pone muy emotiva y los sentimientos se elevan. Es lo único que importa y significa tanto para los aficionados.

“Se trata de fanfarronear. Al día siguiente del partido se ponen a trabajar, ven a sus compañeros y hacen bromas y fanfarronadas. Pero si lo perdemos es una semana entera de sufrimiento.”

A nadie le gusta más ser seguidor del Sevilla que a Joaquín. Nadie entiende mejor la importancia de un triunfo en el derbi.

Después de su triunfo en el encuentro de septiembre, dijo que marcar contra “eternos rivales” significaba que podía “dejar el fútbol como un hombre feliz”. Después de la dramática victoria del Betis por 5-3 a domicilio la temporada pasada, dijo: “No habrá descanso esta noche. Cualquiera que llegue a casa antes de las cinco de la mañana será multado”.

Dice que ahora: “Bromas con los seguidores del Sevilla, siempre me ha encantado, pero siempre con respeto. Es una tradición en la ciudad, bromeando con los vecinos y amigos que apoyan al otro equipo, de una manera agradable. No nos gusta ir demasiado lejos, nos encanta bromear en Sevilla, es parte de la cultura”.

A Joaquín le queda un año más de contrato y es probable que el partido del sábado sea uno de sus últimos derbis. Ahora es menos un extremo volador y más un centrocampista intrigante.

“No me queda mucho tiempo, pero realmente no me importa”, dice. “Aunque me retire pronto, seré feliz. Disfruto cada día viniendo aquí para trabajar y entrenar con mis compañeros de equipo.

“No hay secretos para jugar al máximo nivel a esta edad. Me siento afortunado porque la liga es muy exigente. Estoy limitado por mi edad, mi cuerpo, pero siempre puedes cambiar algo, como tu forma de jugar.

“La clave es que todavía estoy tan emocionado como el primer día. Trabajo muy duro, me siento importante, y eso juega un papel importante, ya que una buena salud mental ayuda al cuerpo”.

Joaquín dice que considera su debut en el Betis y su primera de 51 partidos con España como los mejores momentos de su carrera. Cuando se le pregunta si se arrepiente de algo, sacude la cabeza.

“No me arrepiento de nada de lo que he hecho en el fútbol. Podría haber jugado en otros equipos, tal vez podría haber ido a un equipo más grande, pero todas las decisiones se tomaron en base a mi felicidad y la de mi familia. No estaba buscando dinero.”

Los grandes amores de Joaquín: Betis, familia y fútbol.