El marketing impreso se traslada también al mundo online

La revolución cibernética creó toda clase de avances corporativos, desde aplicaciones móviles que permiten organizar el día, hasta compras vía ordenador. Las impresiones de material POP (Point of Purchase, o “punto de compra”) siguen formando parte de una campaña de publicidad exitosa, puesto que el cliente se siente más representado por una compañía que se encargue de mantener una imagen física.

Es de dominio público que muchas empresas tradicionales que trabajan con impresión y diseño gráfico presentan fallos en varios aspectos, por lo que los emprendimientos digitales han asumido el liderazgo de este mercado.

Trabajar con empresas y particulares

No hay pedido pequeño o compra muy grande para los que trabajan en esta modalidad online, se caracterizan por ofrecer paquetes especiales con ofertas para aquellos clientes que sólo necesiten tarjetas de presentación u otros artículos que las tiendas físicas de renombre rechazarían porque “no representan ganancias para ellos”.



Esto ya es posible gracias a la imprenta digital, un negocio online que presta servicios como los antes expuestos, al brindar la oportunidad de realizar pedidos en detalle sin dejar de atender a mayoristas, aportando soluciones para todas las necesidades de impresión digital gráfica.

Ahorro del tiempo

El contacto de las imprentas electrónicas con sus clientes es mucho más activo que con las tiendas físicas, porque éstos se muestran más atentos en la atención personalizada al usuario que las tradicionales tiendas, de esta manera se ahorra tiempo en discutir los detalles que llevarían a un producto final de calidad.



Las imprentas virtuales son minuciosas en elementos que reafirman el compromiso con el cliente; valores como la responsabilidad y calidad de atención a sus clientes los han distinguido entre la amplia variedad de compañías, en la misma área de trabajo.

La misma calidad por menos dinero

Todos los negocios de impresiones virtuales trabajan con la última tecnología digital, y para los consumidores más exigentes también disponen de la tradicional impresión offset, lo que abarata los costes productivos. Estas organizaciones no se regocijan en un estatus publicitario como excusa para cobrar más por el mismo servicio.



Hay imprentas que proporcionan variedad en formas de pago mediante un carrito de compras online. Aceptan desde la típica afiliación de tarjetas de crédito hasta transferencias electrónicas como Paypal, lo que representa otro ahorro en complicaciones para particulares que solicitaron envíos en provincias lejanas al lugar donde se aloja la sede.



Una de las imprentas online que funcionan en toda España es Imprenta Genesis, con envíos entre provincias y facilidades de pago, así como una buena reputación, al garantizar celeridad en las entregas efectivas.



Las impresiones siguen siendo rápidas, pero la presentación del resultado está más que garantizada, ya que por ser un negocio que se apoya en la reputación que tiene por Internet, requiere siempre contar con buenas reseñas en los sitios web que califican a las empresas, dado que la reputación proveniente de clientes satisfechos es la piedra angular para la construcción de su base de nuevos clientes.



Un clásico renovado: las etiquetas

No son pocas las empresas que ofrecen sus plataformas online para que sus clientes realicen sus compras u ordenen servicios. Particularmente para el caso de las etiquetas personalizadas, tan utilizadas en la industria textil, por ejemplo, como en muchas otras de indumentaria, zapatos, equipos electrónicos, es una enorme ventaja poder encargar con unos pocos clicks los modelos necesarios. A esto se le suma una serie de beneficios que ofrecen, por nombrar algunos:

Envíos gratis en toda España.

Revisión gratuita del diseño por parte de profesionales en el área.

Revisión post-venta.

Personalización de los pedidos si el cliente requiere una cantidad mínima.

Las empresas que tienen más de quince años ejerciendo como imprentas no siempre trabajaron de esta forma, en su mayoría fueron tiendas clásicas que reformularon apropiadamente su estrategía. No solo no perdieron mercado, sino que ampliaron su radio de atención a clientes y hoy proveen a localidades dentro y hasta fuera de España que antes jamás habrían pensado.



Un ejemplo de estas empresas es el sector de etiquetas adhesivas, siempre asociado muy íntimamente con el concepto de imagen y marca corporativa. El mechandising ha tenido en esos pequeños elementos un fuerte aliado para sus campañas publicitarias y hoy en día, con la ventaja del mundo digital, resultan más que aptos para esos fines.

Los modernos materiales como el PVC y el vinilo, con la amplísima gama de colores que se puede imprimir sobre ellos hacen que lo que antes se veían como simples pegatinas hoy sean en realidad pequeñas obras de arte.



El universo de utilización de estos elementos es tan amplio como se pueda imaginar. Casi no hay envase plástico o de vidrio que no lleve adherida una de estas etiquetas, desde la multicolor presentación del producto hasta un simple código de barras en blanco y negro.

El sector imprenta como gran proveedor online

La posibilidad de hacer los pedidos desde un portal en Internet de estos elementos los ha hecho mucho más que populares. Procesos que antes podían tardar algunos días hoy pueden resolverse con algunos clicks y en cuestión de minutos o unas pocas horas, si es que se hace uso de la posibilidad de personalización de diseños que casi todas las empresas permiten.



La ventaja de un sistema online que da la oportunidad a cada cliente de calificar el trabajo o la reputación del negocio en línea es la garantía de un buen servicio. Así, la demanda de la empresa será directamente proporcional a la imagen de calidad y eficiencia que se proyecte a través de la opinión de sus clientes. Hasta el antiguo concepto de “publicidad de boca en boca” ha tenido su réplica en el mundo online.