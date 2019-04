Historia de Benidorm

Es una ciudad ubicada en la provincia conocida como alicante en España, se encuentra muy cerca del mar Mediterráneo, es una ciudad muy poblada por naturales y también por foráneos por lo que es considerada una ciudad de característica cosmopolita, se dice que desde hace más o menos un siglo atrás la ciudad de Benidorm era solamente un pequeño pueblo de pescadores que se empezaba a mostrar al turismo.

Por iniciativa de un pequeño grupo de pescadores que aprovechando sus relaciones comerciales y también sus relaciones sociales cuando por motivos de viaje tenían que descansar en algún puerto del camino vieron el potencial de la zona de Benidorm para poder construir hoteles y aprovechar todas las residencias que pudieran estar disponibles para convertirlas en una especie de hostales

Igual que lo hacían en las ciudades que visitaban y en las cuales ellos mismos eran parte de los huéspedes pues pensaron que así mismo en podar utilizar esa novedosa propuesta para atraer el turismo y de esa manera lograr el desarrollo económico y sobre todo mejorar el nivel de vida de sus habitantes, por lo que se organizaron y empezaron a darle forma a su lluvia de ideas para empezar con buen pie a construir lo que era el comienzo.

Estos personajes vieron en sus mismas necesidades una manera de salir adelante y de paso mejorar su vida y la de sus coterráneos pero también tuvieron un espíritu emprendedor muy visionario puesto que apostaron al turismo y ganaron la partida pues gracias a su empeño y a su deseo de mejorar las cosas es que hoy en día Benidorm es uno de los sitios más visitados por los turistas en España y también es uno de los destinos turísticos mejor valorados por los entendidos por considerarla una ciudad moderna y amable por algo es llamada la Nueva York de España

Benidorm es una ciudad turística por excelencia y fue de esa muy inteligente manera que comenzó en Benidorm la alternativa que hoy conocemos como destinos turísticos lo que estuvo en una etapa de desfase pero que logro sobre ponerse luego de la Guerra Civil española.

Historia de la isla de Benidorm

La isla de Benidorm en la actualidad es unos de los destinos turísticos más visitados en España, año con año miles de turistas le visitan con ansias de perderse en el paraíso que es esta isla llena de encantos y de lugares bellos que la vuelven unos de los mejores destinos turísticos el mundo entero, donde te espera playa, sol, arena, encanto natural y sobre todo la hospitalidad y amabilidad de sus habitantes.

Según su historia nos cuenta que la isla en realidad es parte de la montaña llamada Puig, pero eso no es todo puesto que se sigue diciendo que en tiempos del rey Jaime I, este se encontraba a caballo por las laderas de la montaña, cuando de una manera inesperada el caballo del rey dio una patada lo que provoco que se desprendiera una parte de la montaña la que fue a caer justo donde es hoy la isla, imposible de creer o no, pero esa es su historia.

Aunque otra parte de la historia cuenta que en realidad el caballo era montado por Santiago que estaba en ese lugar porque venía en auxilio de los cristianos que en ese tiempo estaban en guerra con los moros y que en un momento de rebeldía el caballo tiro una patada en el suelo provocando la historia que ya te conté lo que no se sebe hoy en día es si era el rey o era Santiago pero la historia coincide en lo de la patada del caballo es lo único que no cambia de lugar en la historia , bueno entonces la dejamos como creíble solo la parte del caballo

Historia del castillo de Benidorm

A lo largo de la historia, este castillo surge por ser considerado como la defensa de la ciudad ya que representaba la manera de poder repeler el ataque de los musulmanes que constantemente asediaban la ciudad, esto por estar ubicado en la parte más alta de lo que llaman canfali, lo que le daba una posición privilegiada y a la misma vez de mucha importancia y ventaja para poder responder a los ataques enemigos

Según nos cuenta la historia del castillo en el siglo XIII el rey Jaime I acordó con los musulmanes su permanencia en sus tierras para lo cual utilizo el castillo para poderlos tener controlados y evitar que salieran con sus tramadas característica puesto que el rey consideraba que de esa manera le era más fácil el poder observar todos sus movimientos y así poder librarse de seguir en una guerra que solo luto y tristeza había traído a su pueblo.

Fecha aproximada de la construcción del castillo

A la fecha aún no se sabe a ciencia cierta en qué fecha fue construido este castillo tan lleno de historias, pero algunos datos nos arrojan que 1249 aún no se tenían registros de ningún tipo sobre el castillo por lo que se deduce que su construcción puede estar comprendida entre los años de 1249 y 1321 , pero eso es solo una simple suposición no es una fecha confiable o creíble debidos a la falta de información sobre este dato que también s importante saberlo pero por lo visto es algo que nunca vamos a saber.

Por lo visto lo que no se puede negar ni ocultar es la importancia de este castillo en la historia de la ciudad, y sobre todo en su utilidad en las diferentes etapas de la guerra que libraron los españoles contra sus enemigos que de una manera constante y hostil siempre estaban asediándolos con el deseo insaciable de conquistarlos pero que en realidad nunca pudieron logara y todo con la ayuda invaluable de este histórico castillo.