Parque Aqualandia de Benidorm

Parque Aqualandia de Benidorm, este emblemático parque acuático te ofrece un universo extenso de atractivos de donde tienes que escoger para pasarla bien, tiene una infinidad de juegos acuáticos, en los cuales existen reglas que debes de tomar en cuenta, ya que todas están designadas a favorecer tu seguridad, por lo que no puedes permitirte dar el lujo de violentarlas, después de eso solo tienes que preocuparte por poderla pasar bien ya que las oportunidades que te ofrecen aquí son muchas.

Este parque es un enorme complejo que te garantiza diferentes aventuras extremas cargadas de adrenalina en un mismo sitio, es muy seguro y además tiene muchos establecimientos internos donde puedes pasar un momento de mucha tranquilidad antes o después de pasar pos sus múltiples juegos digamos que dándote un descanso mientras vuelves a la acción de los juegos junto a tu familia.

Ubicación: ¿Dónde está Aqualandia?

Este inmenso parque acuático que por cierto es el más grande de toda Europa en su tipo se encuentra ubicado en Benidorm, Alicante y funciona desde el año de 1985 es considerado un lugar muy seguro y lleno de juegos de agua que son ideales para todas las edades es recomendable que lo visites desde temprano si eres de los que va acompañado con la familia y niños en especial.

Es un sitio muy accesible por lo que no es difícil de visitar ya que lo puedes hacer en cualquiera de los medios de transportes disponibles en la ciudad además que su nombre así como su dirección es muy conocida porque lo no te puedes perder, mucho menos puedes tener problemas para dar con su ubicación exacta así que no tienes excusas para no visitarlo, recuerda que tienes muchas aventuras en cada uno de sus juegos.

Entradas Aqualandia: Precios y descuentos

En este aspecto hay varias propuestas solo debes de escoger la que más se ajuste a tu presupuesto familiar de donde tienes que, la entrada cuyo valor es de 26€, es validad por un solo día de visita al parque, así mismo la entra que te cuesta 112€, es válida para dos adultos acompañados de 2 niños que no pasen de los 12 años de edad, luego tienes una entrada con valor de 89€, con la característica de que es validad para dos adultos con un niño de unos 4 años y oro de una edad de hasta 12 años.

Hoy en día, existen buenas ofertas de descuentos en cuanto a las entradas del parque, por ejemplo tienes la entrada de 30€ que está destinada para los grupos de adultos, la entrada que cuesta 25€ es la que cubre e un grupo de junior o de adolescentes, en cambio la entrada destinada a las personas mayores cuesta también 25€, pero la entrada para un grupo de minusválidos tiene un valor de 19€

Mejores Atracciones de Aqualandia

Este parque esta considerado como sin igual en el mundo y eso es justamente lo que es único en su tipo, porque son los verdaderos gurú de la diversión acuática, por eso ponen a tu disposición sus diferentes atracciones que son justamente los motivos por el cual son considerados el parque de la diversión eterna sobre todo para los niños, aquí solo debes de escoger la que más sea de tu agrado.

Cyclón Aqualandia

Tiene 36 metros de altura con una extensión de su recorrido de unos 200 metros a una velocidad máxima, a lo largo del viaje va a ir librando innumerables vueltas y caída lo que hace de esta experiencia no apta para cardiacos, porque te asegura una aventura llena de adrenalina.

Piscina de olas

Es una piscina pero en la realidad no lo pareciera porque es inmensa por lo que es de suma importancia que sepas nadar y sobre todo acatar todas y cada una de las recomendaciones que te hagan saber los guardavidas que e encuentran destinados a fortalecer tu seguridad, ya que cuenta con olas como si estuvieran en el mar además que su profundidad cambia de manera gradual.

Vértigo

Como su nombre lo indica es lo que vas a experimentar sin duda, este gigante Parque Aqualandia de Benidorm inicia en una torre alta la que a su vez tiene una especie de medio túnel por donde tienes que ingresar al canal largo que te lleva por varias vueltas y sobre todo a alta velocidad de caída hasta que al final del recorrido llega a caer a una piscina, desde que únicas hasta que finalizas es un constante trayecto de adrenalina pura donde tu corazón estará latiendo al máximo

Black Hole

Este juego acuático del parque es para ir acompañado, es ideal para los que gustan de una aventura extrema, sobre todo que amen el sentir lo desconocido, pero debes de asegurarte seguir al pie de la letra todas las normas de seguridad que te van a brindar antes de deslizarte en este túnel negro, así como que debes de saber nadar ya que es la principal regla que tienen para que lo puedas disfrutar al máximo.

¿Cuándo abre Aqualandia?

Todo se encuentra milimétricamente preparado, probado y ajustado para que puedas tener acceso a la diversión sin límites en todos y cada uno de los juegos que este enorme parque tiene preparado pensando en los gustos de cada uno de sus visitantes y sus acompañante por eso están distribuido en juegos para adultos y en juegos para niños los que puedes disfrutar a partir del 28 de mayo próximo.

¿Cuándo cierra Aqualandia?

Definitivamente el parque cierra en el tiempo o temporada de invierno y el personal que labore en este centro aprovecha para darle mantenimiento a los juegos y así mismo aprovechan para protegerlos de las inclemencias del tiempo de la lluvia por ejemplo porque sus juegos pueden sufrir deterioros como el oxidarse o simplemente dañarse de una manera que se tenga que hacer una reparación mayor, por lo que este tiempo que ellos llaman muerto, es solo mientras dura la temporada de invierno, pero no te preocupes que es solo por unos días.